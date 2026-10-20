Les Arts inicia el ciclo 'Les Arts és Barroc' con la mezzosoprano Léa Desandre y el laudista Thomas Dunford

Les Arts inicia 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' - GVA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València inicia el ciclo 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' con la mezzosoprano Léa Desandre y el laudista Thomas Dunford que actuarán este miércoles en el Teatre Martín i Soler, a las 19.30 horas.

Léa Desandre y Thomas Dunford presentan en directo 'Idylle', su decimocuarto trabajo discográfico, un álbum con influencias de los 'airs du cour' franceses del siglo XVII, las 'mélodies' y extractos operísticos sobre canciones e interludios instrumentales del siglo XX.

El programa reúne obras de compositores como Michel Lambert y Marc-Antoine Charpentier junto a 'Mes longs cheveux descendent', de Claude Debussy, y 'Gnossienne N.º 1', de Erik Satie. Además, el repertorio incluye referencias a la canción francesa del siglo XX con la interpretación de 'Le temps de l'amour', de Françoise Hardy, según ha informado la Generalitat.

La crítica especializada ha reconocido la trayectoria artística de ambos intérpretes, habituales de los principales escenarios internacionales dedicados al repertorio barroco y a la música antigua.

El Barroco musical constituye uno de los ejes presentes en la programación de Les Arts, que este año ofrecerá en la Sala Principal la versión en concierto de 'Riccardo Primo', de Händel, a cargo de Les Arts Florissants el próximo 25 de octubre, así como un monográfico dedicado a Farinelli, que protagonizará el contratenor Franco Fragioli el 28 de noviembre.

Por su parte, el Teatre Martín i Soler continuará la programación de 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' con la actuación de Al Ayre Español, que interpretará el oratorio 'Il martirio di Santa Teodosia' el 27 de enero de 2027.

Posteriormente, el 17 de abril de 2027, 'Il Giardino Armonico' ofrecerá el oratorio de Händel 'Il trionfo del del tempo e del disinganno'. El ciclo concluirá el 22 de abril con el concierto 'Las dos caras del amor', protagonizado por el sopranista Bruno de Sá y Harmonia del Parnàs.

Asimismo, la mezzosoprano Maite Beaumont ofrecerá el recital que, dentro de este ciclo, se celebrará en la Iglesia de San Nicolás el 1 de abril de 2027.

Las entradas para 'Les Arts és Barroc i Música Antiga' pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: las taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.