Les Arts propone un fin de semana de teatro y conciertos para todas las edades y a precios populares

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts de València propone para este fin de semana una agenda con actividades familiares y precios populares, dentro de su apuesta por "reivindicar el papel de la cultura y de la actividad artística como elementos de cohesión en el actual contexto sanitario".

Durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, dentro de su apartado 'Les Arts és per a tots', el centro cultural albergará propuestas "con los máximos estándares de seguridad" para que jóvenes y adultos puedan conocer el edificio y "disfrutar de su excelencia artística", ha explicado la Generalitat en un comunicado.

El domingo, a las 12.00 horas, la Sala Principal vuelve a abrir sus puertas para la segunda edición del ciclo 'Matins a les Arts', una invitación a todos los que quieran disfrutar de su primera experiencia en el teatro, desde su sala más emblemática.

Con una entrada a precio único de cinco euros, Les Arts ofrece descubrir su programación con un concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) y una exposición de vestuario de ópera en el vestíbulo de la sala.

En esta ocasión, la OCV interpreta el 'Cuarteto para cuerda, n.º 14 'La muerte y la doncella'' de Franz Schubert, en el arreglo para orquesta de cuerda de Gustav Mahler, y 'La oración del torero' de Joaquín Turina, en su versión para orquesta de cuerda.

Como complemento, Les Arts exhibirá el vestuario y 'attrezzo' de dos producciones: 'La vida breve', de Falla, que Giancarlo del Monaco estrenó en València en 2010, y 'The Turn of the Screw', de Britten, que adaptó Davide Livermore en 2017.

Por su parte, el Aula Magistral albergará tres funciones familiares de 'Siente la música', una propuesta didáctica dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre 4 y 10 años.

La actividad se desarrolla a partir del conocido 'efecto Mozart' mediante su obra 'Sonata para dos pianos en re mayor, K 448', que se utiliza como vehículo para el desarrollo sensorial y en el proceso de integración de los más pequeños.

Los pianistas Judit Kertész y Antonio Galera interpretan la partitura del genio de Salzburgo mientras la especialista en Educación Especial Candela Bauxauli vertebra el espectáculo, de manera que los pequeños espectadores puedan familiarizarse también con el piano como instrumento de la familia de la cuerda.

Las representaciones familiares de 'Siente la música' tendrán lugar el sábado 14, a las 17.00 horas, y el domingo en doble sesión matinal, la primera, a las 10.30 horas, y la segunda a las 12.00 horas. Las localidades tienen un precio único de siete euros.

Así lo ha señalado el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega. "El compromiso de Les Arts como teatro público es ofrecer a la ciudadanía actividades con las que se pueda encontrar un mensaje positivo en estos momentos de crisis y, por supuesto, realizarlas con las más estrictas medidas sanitarias para que sepan que el lema 'la cultura es segura' es una realidad incontestable".