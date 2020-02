Les Arts de València quita el nombre de Plácido Domingo a su Centro de Perfeccionamiento

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teatro de ópera "desiste en posibles relaciones contractuales futuras" con el tenor y prescinde de él para el Consejo de Mecenazgo

La Comisión Ejecutiva --órgano de gestión y administración del Patronato del Palau de Les Arts de València-- ha decidido cambiar la denominación del Centro de Perfeccionamiento de la institución, que hasta ahora llevaba el nombre del cantante y director Plácido Domingo.

De este modo, a partir de ahora, el espacio formativo de excelencia internacional se llamará Centro de Perfeccionamiento Palau de Les Arts, ha anunciado el coliseo en un comunicado.

La resolución se ha adoptado en la reunión que ha mantenido este jueves la comisión en la que se han abordado posibles acciones a raíz de la situación del artista Plácido Domingo, tras hacer público un comunicado en el que pide perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" causado y acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

Desde la institución cultural aseveran que esta decisión "ha sido adoptada después del análisis de las informaciones de los últimos días y en coherencia con los valores que sustentan una institución como el Palau de les Arts".

Así mismo, inciden en que Les Arts "no tiene en estos momentos ninguna relación contractual con el tenor Plácido Domingo y ha determinado desistir en posibles relaciones contractuales futuras". Tampoco se contará con el tenor, añade, en las tareas que se ejerzan desde el Consejo de Mecenazgo.

CONDUCTA "INTOLERABLE"

Remarcan además que "cualquier conducta contra la integridad de las mujeres, sea de carácter moral, sexual o contra su integridad, es intolerable". Finalmente, Les Arts muestra su "solidaridad con las mujeres que hayan sido víctimas de los hechos que se han publicado".

Plácido Domingo mantenía una relación regular con el coliseo valenciano, donde solía actuar cada temporada y a través del centro de alto rendimiento musical que hasta este momento llevaba su nombre. La última vez que el artista visitó el escenario de Les Arts fue el pasado mes de diciembre, con ocasión de 'Nabucco', en la que fue su primera representación en un coliseo español tras estallar la polémica y donde fue ovacionado en el estreno.

Entonces, Domingo había negado en entrevistas a diversos medios las acusaciones de acoso y aseguraba que había sido "galante, pero siempre dentro de los límites de la caballerosidad". En esas mismas declaraciones, se refería a su relación con el público de València: "Ha sido espléndido conmigo estos últimos diez años que vengo viniendo al Palau", afirmaba.

"Tengo un cariño muy especial por este teatro, por su orquesta y su coro que son extraordinarios. He tenido todo tipo de colaboraciones con ellos y me enorgullece la trayectoria que he podido forjar con el Palau de les Arts. Estoy especialmente orgulloso del Centro de Perfeccionamiento en el Palau que lleva mi nombre", decía hace unos meses a 'El Confidencial'.

Coincidiendo con aquella actuación, ya se escucharon voces que reclamaban la retirada del nombre del tenor para la institución cultural valenciana. Así, la Coordinadora Feminista de València se concentró ante Les Arts para expresar esta reivindicación y propuso que se rebautizara el centro de perfeccionamiento con el nombre de una mujer. Esta idea era compartida por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien hoy mismo sugería que se le pusiera el nombre de una mujer "ejemplar".

La declaración pública de Plácido Domingo difundida el pasado miércoles --el mismo día en el que se conocía una investigación del sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera que concluye que el tenor acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder-- aceptando "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas, ha supuesto el fin de una relación que se ha prolongado durante los últimos años.