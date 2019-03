Les Corts Valencianes leen la declaración contra la LGTBfobia en el deporte que no prosperó en el Senado por Vox

Publicado 28/02/2019 13:15:16 CET

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts Valencianes ha dado lectura a la declaración institucional por un deporte inclusivo y libre de machismo y LGTBIfobia que no se pudo leer en el Senado por no recabar la unanimidad necesaria, al no suscribirla el senador de Vox Francisco José Alcaraz.

El texto, que ha sido firmado por todos los grupos como requiere una declaración institucional, aboga por potenciar el deporte como herramienta para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa, denuncia los comportamientos LGTBfóbicos, machistas, xenófobos y discriminatorios en el entorno deportivo y acabar con cualquier tipo de violencia física o verbal.

También subraya la necesidad de equiparar el reconocimiento público a las mujeres deportistas, garantizar la práctica deportiva de las personas trans e intersexuales de acuerdo con su sexo sentido, utilizar un lenguaje inclusivo que evite expresiones discriminatorias por razón de género u orientación sexual e incluir los valores de diversidad y no discriminación en toda actividad deportiva.