Debate de enmiendas parciales a la Ley del Suelo en la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ley del Suelo continúa su tramitación --por procedimiento de urgencia-- en Les Corts al haber superado este lunes la fase de debate y votación de las enmiendas parciales en la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, en la que el PP y Vox se han aprobado mutuamente casi todas sus iniciativas --solo ha quedado una 'viva' para el pleno presentada por los 'populares'--, han acordado tres transaccionales que han salido adelante y han rechazado todas las de la izquierda excepto una del PSPV.

Desde el PP, Joserra González de Zárate ha defendido que las enmiendas de su grupo buscan "facilitar la construcción de vivienda protegida y dar respuesta a uno de los principales problemas de los valencianos". "Los ciudadanos nos dieron la posibilidad de gobernar y administrar, y nos dijeron claramente que teníamos que hacer leyes para resolver problemas importantes. Y el problema de la vivienda es, en estos momentos, el más importante", ha remarcado.

Ha insistido en que durante los ocho años de gobierno del Botànic "se hicieron cero viviendas", mientras el actual Consell impulsa alrededor de 7.000. "La Ley del Suelo tiene que servir para que la vivienda protegida deje de ser una promesa y se convierta en una realidad", ha reivindicado.

Las propuestas del PP, según ha concretado, se apoyan en tres principios: "protección del territorio, seguridad jurídica y simplificación de los procedimientos". En este sentido, ha subrayado que la norma mantiene "todos los informes y garantías ambientales necesarios", al tiempo que ofrece "seguridad tanto a los propietarios como a los vecinos" y permite "agilizar los trámites para que las viviendas puedan construirse cuanto antes".

Entre las principales medidas de la norma, ha especificado, destaca la reserva de al menos el 50 por ciento de la edificabilidad residencial de los nuevos ámbitos ordenados mediante instrumentos públicos para vivienda de protección pública. Además, según el PP, sus enmiendas "facilitan que los ayuntamientos puedan desarrollar nuevos sectores residenciales sin tener que revisar previamente todo su planeamiento municipal, evitando que la burocracia y los problemas urbanísticos bloqueen la construcción".

Por todo ello, el diputado 'popular' ha reclamado al PSPV y Compromís que apoyen una ley a su juicio "necesaria para los valencianos". "La prisa viene porque durante sus dos mandatos no hicieron absolutamente nada. Los valencianos estuvieron esperando ocho años. Yo creo que ya es el momento", ha replicado.

BUROCRACIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y MÁS INVERSIÓN

Desde Vox, Ana Bellver ha asegurado que su grupo tiene "claro" que el urbanismo "debe estar al servicio de los ciudadanos y no convertirse en una herramienta para impedir su desarrollo". El conjunto de enmiendas de la formación, ha especificado, persiguen "cinco objetivos muy concretos: menos burocracia, más seguridad jurídica, defensa de la propiedad privada, más construcción y rehabilitación y más inversión".

"Los plazos administrativos no pueden convertirse en una condena para quien quiere construir. La vivienda no se construye con pancartas, sino poniendo suelo a disposición, facilitando licencias y ofreciendo seguridad jurídica", ha argumentado la diputada, que ha insistido en que la inmigración ha "agravado" la situación del acceso a la vivienda: "No se puede hablar de vivienda tapándose un ojo".

Y ha enmarcado la Ley del Suelo en el proyecto de Vox de "prioridad nacional, desregulación y remigración". "Queremos que los españoles vuelvan a tener acceso a una vivienda, que los jóvenes puedan formar una familia y que vuelvan a ser dueños de su futuro", ha resumido.

"CADA UNO A LO SUYO"

Por el contrario, desde el PSPV, la diputada María José Salvador ha lamentado que el PP y Vox se hayan "votado mutuamente" casi todas sus enmiendas, salvo una de los 'populares' relativa a la estrategia territorial que los de Santiago Abascal no han apoyado para "compensar" que el PP había apoyado una del PSPV, según la socialista. "Cada uno a lo suyo", ha resumido.

Salvador ha resaltado entre las enmiendas que llevaban los socialistas una relativa a la reserva de vivienda protegida en planeamiento que defiende "el 40-20% que prevé la ley estatal y que el 50% de esa vivienda sea protegida en alquiler". Asimismo, ha rechazado las figuras que impliquen reclasificación de suelo y de planes especiales para vivienda "que no van con los informes pertinentes", por ejemplo, los del riesgo de inundabilidad, algo "aberrante".

También ha censurado que el PP haya apoyado una enmienda de Vox que afecta a una observación "esencial" del Consell Jurídic Consultiu que establece que una declaración responsable "no puede iniciar procedimiento administrativo, y menos consolidarlo". La iniciativa de los de Santiago Abascal plantea que, si en seis meses un ayuntamiento "no detecta irregularidades en algo que se tramita con ECUV --Entidad Colaboradora de la Administración Municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas-- y declaración responsable, se convierte esta en un acto administrativo fetén".

"Esto lo observó el Consell Jurídic, dijo que era una barbaridad y ellos --Vox-- lo han recuperado y, además, con un plazo de seis meses para los ayuntamientos, como si no tuvieran bastante tarea como para estar pendientes de los agujeros que va a provocar esto en la tramitación", ha explicado Salvador.

CONSTRUIR EN ZONAS INUNDABLES TRAS LA DANA

Y desde Compromís, Paula Espinosa ha vuelto a preguntar al PP por qué tiene "tanta prisa" en aprobar en mitad de una campaña electoral una Ley del Suelo que, a su juicio, es "única y exclusivamente para la gente que se dedica a la promoción inmobiliaria", algo "muy alejado de las necesidades de la ciudadanía" como una vivienda "asequible". "¿A qué están jugando?", ha cuestionado a los 'populares'.

Además, ha criticado que, dos años después de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, esta norma permita las construcciones en zonas inundables. "Quieren transformar nuestro territorio para seguir especulando y rescatar macroproyectos que en su día ya se consideraron caducos para ofrecer precios estratosféricos, con lo que la gente normal no podrá acceder", ha denunciado.

Frente a ello, Compromís ha llevado en sus enmiendas, entre otras cosas, la solicitud de una moratoria para no permitir que se construya en zonas inundables. "Después de la dana la prioridad ha de estar en preservar espacios y la seguridad de las personas y no construir en cualquier lugar, porque ese fue el hecho fundamental de que 234 personas en gran parte murieran por este resultado", ha indicado.

Espinosa también ha pedido hablar "de verdad" de vivienda, no con una ley que, para la coalición, "deja de lado la ordenación del territorio, el paisaje y el urbanismo". Asimismo, ha abogado por incluir la perspectiva de género y ha criticado que la supresión de "controles medioambientales". "Recuperemos gran parte de la ley anterior e incluso damos un impulso tras la dana", ha zanjado.