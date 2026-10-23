Lladró explora las conexiones humanas con su primera colaboración con el artista chino Huang Yulong

Archivo - Lladró Art Editions presenta Theodosia - Respect La primera colaboración con Huang Yulong - LLADRÓ - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Art Editions, la plataforma de arte contemporáneo de Lladró presenta 'Theodosia-Respect', una obra creada en colaboración con el artista chino Huang Yulong.

Referente "indiscutible" de la escena artística oriental como uno de los creadores chinos clave de su generación, Yulong es célebre por su capacidad para fusionar la cultura asiática con la iconografía urbana y el hip-hop global, destaca la firma valenciana en un comunicado.

Con 'Theodosia-Respect', el creador explora "las conexiones humanas, el cuidado mutuo y el entendimiento a través del lenguaje estético de la calle".

La creación toma su título de uno de los temas más emotivos del musical estadounidense Hamilton, cuya carga de afecto y esperanza conecta con la escena que Yulong busca inmortalizar.

El artista encontró la inspiración durante un encuentro de arte callejero, al observar un gesto silencioso de guía y complicidad entre un adulto y un niño en medio de la energía del evento. Ese instante de protección y afecto sincero dio origen a 'Theodosia-Respect', concebida como un homenaje a los vínculos afectivos y al respeto dentro de las comunidades creativas.

Huang Yulong, conocido internacionalmente por reinterpretar la tradición de su país mediante elementos como las sudaderas con capucha y la estética del hip-hop, traslada este universo a la porcelana junto a los artistas de Lladró. Su escultura 'Theodosia - Respect' "marca el inicio de una colaboración continuada con Lladró", avanza la empresa.

Retrata a dos figuras vestidas con ropa deportiva y zapatillas en una postura fluida y cercana. La figura principal, que alcanza los 60 centímetros de altura, se inclina hacia el niño en un gesto de escucha y apoyo.

Elaborada en porcelana blanca con acabado brillo, la pieza, una edición limitada a 100 unidades numeradas a nivel mundial, destaca por la definición de los pliegues en las prendas y la integración de rostros decorados en lustre plata, un detalle que aporta un matiz contemporáneo a la composición.

Tal como señala el propio artista acerca del concepto de la obra: "El amor consiste en honrar el alma, los límites y el viaje único de cada persona".

La pieza se presenta este mismo viernes en París el 23 de octubre, en la galería NextStreet Gallery. La nueva edición de Art Basel convierte a la capital francesa en foco de atención del arte contemporáneo, con asistentes de más de 40 países y territorios y exposiciones, eventos y actividades que se desarrollan por toda la ciudad.