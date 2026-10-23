Llanes ensalza la labor de la Policía ante las danas y destaca su "ejemplo de humanidad y empatía con las víctimas"

El nuevo delegado de Gobierno, Roger Llanes, durante la celebración de los Santos Ángeles Custodios, a 23 de octubre de 2026, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha presidido por primera vez la conmemoración del Día de la Policía Nacional junto al jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero. En el acto, ha ensalzado la labor de la Policía en la reciente dana Adam: "Ha dado un ejemplo de humanidad y empatía con las víctimas".

Asimismo, Llanes ha manifestado que "se seguirá construyendo una policía moderna, tecnológica, eficaz y profundamente humana, garante del sistema democrático y de los derechos y libertades".

De hecho, ha continuado, "la labor diaria de la Policía es el engranaje que otorga la seguridad necesaria para el funcionamiento de la democracia".

El nuevo delegado ha destacado también "la encomiable labor" desarrollada por la Policía Nacional en la dana Adam. "Los agentes --según ha manifestado-- han dado un ejemplo de vocación, humanidad y empatía con las víctimas".

En la misma línea, ha recordado que en la dana de 2024 "la Policía llevó a cabo un despliegue inédito: más de 4.400 agentes que realizaron más de 12.800 misiones junto al resto de servicios de emergencia, incluidos 1.000 alumnos de la Academia de Ávila".

En estos momentos, más de 7.500 agentes de la Policía Nacional prestan servicio en la Comunitat Valenciana. La celebración del acto central de la festividad de los Santos Ángeles Custodios prevista para el pasado 2 de octubre, se aplazó por alerta roja meteorológica, recuerda la Delegación de Gobierno en un comunicado.