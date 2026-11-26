El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado a Compromís de ser "cómplice" del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y de sus políticas desarrolladas durante los últimos ocho años en España y se ha mostrado convencido de que los españoles le mandarán "a la calle" en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado en la sesión de control de este jueves en Les Corts, en respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha afeado al jefe del Consell que hable "mucho" y trabaje "muy poco". "Son trabajadores intermitentes, selectivos e interesaditos, trabajo a la carta", ha criticado.

También ha censurado la "prisa" para aprobar la Ley del Suelo en Les Corts y ha denunciado que el PP ha llegado a "acosar" a la diputada de Compromís Paula Espinosa. "¿Tienen el aliento de los especuladores? ¿Le aprietan sus amigos de Alicante? ¿La mejor manera para que los jóvenes accedan a una vivienda es rebajar la reserva de viviendas de protección oficial en la ley?", ha cuestionado.

Además, ha criticado que Llorca le haya "regalado una tirolina de un millón de euros" a su "amigo" Bernabé Cano --alcalde de La Nucía (Alicante). "Le falta un tobogán", ha ironizado, en referencia a la letra de la canción del grupo ZOO. "Ese sí que está enchufado, él y toda su familia", ha apuntado sobre el primer edil alicantino, hermano de la consellera de Industria y Turismo, Marián Cano.

En cambio, Baldoví ha reprochado a Pérez Llorca que no tenga prisa para "construir escuelas" o para reconstruir las afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Tampoco, ha dicho, para resolver las "29.279 solicitudes de prestación para la dependencia", que acumulan "una media de 300 días de retraso", para abrir centros que están "acabados y cerrados" o para solucionar la situación de los de menores. "¿Cuándo piensa solucionarlo? Menos cantar y más trabajar", ha espetado al jefe del Consell.

LLORCA SACA PECHO DE GESTIÓN

En su contestación, el 'president' de la Generalitat ha sacado pecho de la gestión del Consell durante la campaña electoral y de las medidas que ha sacado adelante en las últimas semanas. Como ejemplo,, ha mencionado las ayudas para los damnificados por la dana Adam, a los que el Gobierno ha dejado "abandonados", según ha denunciado.

Además, ha replicado a Compromís con el lema de su campaña, 'El voto que no te fallará', dado que a su juicio esta frase "sí que dice la verdad" porque "se dirige a Sánchez y --el líder de Junts y 'expresident' de la Generalitat de Catalunya Carles-- a Puigdemont". "Eso son ustedes", ha reprochado a Baldoví, al que ha afeado que Compromís apoyara en su momento la ley del 'solo sí es sí'.

"Es cómplice de que los violadores estén en la calle, es responsable, cooperador necesario. Son cómplices de las muertes de los accidentes de tren apoyando al Gobierno con el primero --Adamuz-- y permitido el segundo --Urda--. Siempre es: Pedro Sánchez, el voto que no te fallará. Esa es la realidad", ha replicado a la coalición.

En este punto, ha echado en cara a Compromís que no haya acudido a Utiel (Valencia) a hacer campaña de cara al 29N porque "no se puede acceder allí en transporte público". "Una persona de Ademuz o Utiel se tiene que levantar a las 5.30 para estar a las 9 en València", ha criticado, aunque ha lamentado que a la coalición eso "le da igual".

LOS "PAGAFANTAS" DE SÁNCHEZ

"Usted es cómplice de todos los robos que ha hecho el PSOE en España, usted y su partido", ha espetado a Joan Baldoví. Dicho esto, Pérez Llorca ha asegurado que existe "la suerte" de que el PSOE y Compromís "no volverán a hacer el pacto de la vergüenza con Sánchez". "Pero, si lo tuvieran que hacer, Compromís diría: queremos financiación justa y mejoras en Cercanías. Eso hace ocho años que lo dijeron a cambio de nada, no tenemos nada. Eso son ustedes, los pagafantas de Pedro Sánchez", ha contestado.

Asimismo, el 'president' de la Generalitat ha ironizado con que estaba "sufriendo" por si Baldoví no asistía este jueves a la sesión de control en Les Corts por si acudía a "darle palmas" a Carles Puigdemont en su regreso a España. "Afortunadamente, en 2023 la sociedad valenciana se dio cuenta de lo que eran ustedes --Compromís-- y ustedes --PSPV-- gobernando juntos y lo dijeron de forma rotunda: a la calle", ha recordado, y por eso se ha mostrado convencido de que este domingo se lo dirán también a Sánchez.

PANCARTA DE MAZÓN Y FEIJÓO: "SOIS CÓMPLICES"

Por otro lado, Joan Baldoví ha mostrado una fotografía de la gran pancarta de Compromís con los rostros del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón junto con la palabra 'Cómplices', desplegada este miércoles ante Les Corts y en el barranco del Poyo y el pasado sábado frente a la Plaza de Toros de València antes del mitin del PP en ese recinto.

"Sois cómplices de encubrir y proteger a Mazón mientras mentía a los valencianos e insultaba a las víctimas. Sois cómplices de mantenerlo aforado, de subirle el sueldo y darle privilegios. Ese sí que está enchufado. Sois cómplices de que siga aforado y ahora pueda ir en listas o en otro cargo porque Feijóo no lo deja claro", ha espetado al jefe del Consell, al que ha preguntado si el 'expresident' de la Generalitat irá en la candidatura del PP en las próximas elecciones autonómicas: "Fácil, sí o no", le ha retado.

Por su parte, Pérez Llorca ha replicado a Baldoví que Compromís llevara "una pancarta" a la Plaza de Toros de València mientras que el PP "llevó 14.000 personas". "Nosotros somos el partido de la ciudadanía y ustedes el partido de la pancarta", ha contrapuesto.

Respecto a Carlos Mazón --"me hace la misma pregunta que me hicieron el otro día y le tengo que responder lo mismo"--, ha asegurado que no puede aceptar "lecciones de moral" de un partido que sitúa como candidata a la Alcaldía de València a Mónica Oltra, "una mujer que escondió el abuso de una menor por parte de quien era su marido en ese momento". "No acepto ninguna lección de Compromís", ha remarcado el jefe del Consell.

Seguidamente, Joan Baldoví ha echado en cara a Llorca que este miércoles por la tarde el PP "pinchara un poquito" en el acto celebrado en la Caja Mágica de Madrid con Feijóo y la presidenta de esa comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha considerado "una auténtica vergüenza" que sea "incapaz de decir que una persona como Mazón no repetirá de candidato": "¿Estaba Mazón en su mitin del otro día en la Plaza de Toros? ¿Sí o no? ¿A que no estaba? Entonces, ¿si no lo quieren en la Plaza de Toros, por qué lo quieren en Les Corts?".