Llorca asegura que The Ocean Race mantendrá su "vínculo" con Alicante y "en breve habrá buenas noticias"

Archivo - The Ocean Race. IMAGEN DE ARCHIVO. - GVA - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que la Ocean Race va a seguir "vinculada" a la ciudad de Alicante y ha avanzado que, "en breve", se anunciará "buenas noticias" al respecto.

Así lo ha aseverado el jefe del Consell, a preguntas de los medios en Alicante, al ser interrogado por el hecho de que The Ocean Race trasladará a partir de 2028 su sede global a Oporto (Portugal), ciudad que acogerá tres salidas de la vuelta al mundo de vela, en 2030, 2034 y 2038. Así, relevará a Alicante, que albergará el inicio de la competición por sexta edición consecutiva el 17 de enero de 2027.

Sobre este asunto, Llorca ha remarcado que "la Ocean Race siempre va a estar vinculada a Alicante y se va a mantener un vínculo con la ciudad de Alicante".

"En breve tendrán noticias al respecto", ha adelantado el dirigente autonómico, quien ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población de Alicante porque "vamos a continuar teniendo ese vínculo con la Ocean Race".

"Y vamos a reforzar ese vínculo que tenemos con el deporte de la vela en toda la comunidad. Trabajamos en ello y en breve tendrán buenas noticias", ha insistido.