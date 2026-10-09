Llorca asistirá este sábado al primer mitin de Feijóo en Madrid

Imagen de archivo de Juanfran Pérez Llorca (i) y Alberto Núñez Feijóo (d) - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encabezará este sábado la delegación 'popular' valenciana que se desplazará a Madrid para acompañar al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en su primer mitin electoral dentro de la campaña de las generales del 29 de noviembre.

Así lo ha avanzado el director de campaña del PPCV, César Sánchez, quien ha destacado la "importante movilización" del partido en la Comunitat Valenciana ante una cita que supone, según él, el inicio de una etapa "decisiva" para España.

En un comunicado, Sánchez ha asegurado que "son muchos los valencianos que quieren acompañar a Feijóo en este primer gran acto electoral", por lo que el PPCV ha puesto autobuses a disposición de todos los afiliados, simpatizantes y ciudadanos interesados en asistir.

"El 29N vamos a decirle a Pedro Sánchez que se ha acabado su tiempo de abandono a los valencianos. Nos hemos cansado de pedir ayuda a un Pedro Sánchez que nos deja en leído. Ahora, vamos a pedirles ayuda a los valencianos para echarle, por fin, de la Moncloa", ha manifestado.

El también diputado nacional del PP ha afirmado que se dejarán "la piel para echar a Sánchez de Moncloa y construir un Gobierno sólido, serio y preparado para afrontar los retos de España": "Desde la Comunitat Valenciana vamos a estar en primera línea, acompañando a nuestro presidente y trabajando desde el primer minuto para que Feijóo llegue a la Moncloa".