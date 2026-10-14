Llorca garantiza a Vox que el Consell ya aplica la 'prioridad nacional' y cita como ejemplos la RVI o la vivienda social

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles en la sesión de control en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado a Vox que el Consell ya aplica la 'prioridad nacional' en la Comunitat Valenciana y ha puesto como ejemplos de ello la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que entra en vigor el próximo lunes y "precisamente pone en valor el arraigo de la vecindad con nuestro territorio" con medidas como el empadronamiento, así como la ley de vivienda social, que incrementa de uno a cinco años el periodo mínimo de residencia "habitual y efectiva".

Así lo ha manifestado, en la sesión de control este miércoles en Les Corts, en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, que ha preguntado al jefe del Consell cómo aplica el Gobierno valenciano el principio de 'prioridad nacional' pactado con su formación en los presupuestos de la Generalitat de 2026. "Hablemos de lo que le importa a los valencianos, pero a la izquierda, que mira por los de fuera y no por los de casa, no les importa nada", ha señalado.

Llanos ha afeado a Llorca que en el Debate de Política General hubiera "obviado algunas cuestiones prioritarias" como este principio: "Prioridad nacional supone que los españoles no sean los últimos en la cola para el acceso a la vivienda, que no sean los últimos en la cola para el acceso a las ayudas sociales. Fíjese qué simple, fíjese qué razonable, fíjese qué de sentido común".

Así, ha reivindicado que ya es "hora de poner fin a las políticas que han expulsado a nuestros jóvenes y familias del mercado inmobiliario y de garantizar que los recursos públicos beneficien a quienes llevan años contribuyendo al sostenimiento de nuestra nación". En materia de vivienda, ha defendido que la pública "debe estar al servicio de quienes verdaderamente la necesitan, empezando por nuestros compatriotas" porque "los recursos son limitados".

"Cuando en una casa hay recursos para dos, los primeros que acceden a esos recursos son los dos de casa. Cuando hay para cuatro, los primeros que acceden a esos recursos son los cuatro de casa. Y cuando hay para todo el mundo, después de dos de casa, también podrán acceder a estos recursos los demás", ha argumentado. En este punto, ha advertido de que la inmigración "masiva y descontrolada es un gravísimo problema porque vacía el arca pública de recursos".

"POR PRIMERA VEZ ESTAMOS DE ACUERDO"

Por su parte, Pérez Llorca ha afirmado que hoy "por primera vez estamos de acuerdo todos en algo, en la prioridad nacional", porque esta "ya no es una cuestión de concepto" para la izquierda, sino de "duración en el tiempo". "Ahora es que si estás cinco años, está bien la prioridad nacional. Bueno, poquito a poquito vamos avanzando", ha ironizado.

En este punto, el 'president' de la Generalitat ha afeado al PSPV que el alcalde de Gandia (Valencia), el socialista José Manuel Prieto, valore como mérito el empadronamiento para optar a una de las nuevas viviendas que se construyen en la localidad. "¿Eso es racista o no?", ha preguntado, al tiempo que ha instado a los representantes socialistas a "llamar al orden" a su alcalde.

Asimismo, Llorca ha asegurado que la entidad estatal Casa 47 también pide "la nacionalidad española o residencia legal en España para solicitar una vivienda asequible en la Comunitat", mientras que el Ministerio de Educación exige "ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y residir de forma permanente en España o acreditar un trabajo" para acceder a becas.

"Lo que vengo a reflejarles una vez más es que ya no es un problema de concepto, que --desde la izquierda-- ya compran la prioridad nacional. Ahora es un problema de tiempo. Si estás cinco años, pues no eres racista. Si estás más de cinco años, pareces que eres racista", ha expuesto el jefe del Consell, que ha reclamado a PSPV y Compromís "un poco de seriedad" al respecto: "No hay tema que toque la izquierda que no se derrumbe, porque viven de la pancarta".

RENTA DE INCLUSIÓN O VIVIENDA

Tras todo ello, Pérez Llorca ha asegurado a Vox que la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión "precisamente va a poner en valor el arraigo de la vecindad con nuestro territorio a través de dos medidas", una de ellas el empadronamiento durante los tres años anteriores a la solicitud. También ha avanzado "otras novedades, como que sea compatible con el salario de trabajo y se refuerza el compromiso activo de la búsqueda de empleo". "La cultura del esfuerzo, que la volvemos a recuperar juntos", ha valorado.

Mientras, en la modificación de la ley de vivienda social, ha indicado que el Consell ha "incrementado de uno a cinco años el periodo mínimo de residencia habitual y efectiva, procurando que la asignación prioritaria de las viviendas sociales sean para quienes mantienen un arraigo real y verificable". "Al final es sentido común", ha argumentado el dirigente autonómico.

Y ha avanzado que el nuevo reglamento de gestión del parque público de viviendas "va a incorporar un sistema de adjudicación que atenderá a criterios objetivos de arraigo, integración educativa laboral y circunstancias sociales y familiares".

En todo caso, Llorca ha resaltado que, "mientras hacemos eso, también seguimos trabajando en otras cuestiones que también son para ambos prioridad nacional", como seguir bajando impuestos, liberar suelo para construir más viviendas, reforzar la seguridad, bajar las listas de esperas de dependencia y las de sanidad o construir nuevos colegios climatizados. "Démosle importancia a la prioridad nacional, pero tengamos en cuenta que nuestra prioridad es mejorar la vida de todos los valencianos y de todas las valencianas", ha finalizado.