Llorca ve una "magnífica noticia" que la consellera Elena Albalat lidere la lista del PP al Congreso por Castellón

Archivo - La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "magnífica noticia" que la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, encabece la lista del PP al Congreso por Castellón para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Estoy muy contento de esa noticia", ha afirmado en declaraciones a los medios este jueves por la tarde en Castelló de la Plana al ser preguntado por esta información publicada por varios medios de comunicación.

Además, Pérez Llorca ha resaltado que la provincia de Castellón se puede sentir "muy orgullosa" porque "va a tener una magnífica representante que ha demostrado su saber estar y su saber hacer" en el Consell.

También se ha mostrado "encantadísimo" de que desde el PP nacional cuenten con personas de su Ejecutivo y se ha mostrado convencido de que Elena Albalat "va a defender, y muy bien, los intereses de todos los valencianos, de todos los habitantes de la provincia de Castellón, y también de la provincia de Alicante".

"Ella sabe de primera mano tantas necesidades que tenemos y sabe que es el momento de que el Gobierno de España cambie y que de verdad hayan personas comprometidas con esta tierra", ha resaltado.

El dirigente valenciano también se ha mostrado convencido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va a ser presidente del Gobierno de España" y por ello ha considerado "muy importante que voces tan preparadas como Elena Albalat estén cerca" de él.

Preguntado sobre cómo puede afectar al Consell este movimiento de la actual consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el 'president' ha avanzado: "En los próximos días tendrán noticias". El hecho de que Albalat sea elegida diputada en el Congreso obligará a acometer cambios en el Consell ante su salida.