'I Love Reggaeton' llega a Alicante el 21 de agosto con Juan Magán, Cali & El Dandee y Nacho

Archivo - Juan Magán. - EL SILENCIO MUSIC - Archivo

ALICANTE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El espacio de conciertos Área 12 en Alicante acogerá el próximo 21 de agosto el festival 'I Love Reggaeton' con un cartel protagonizado por los artistas originales que "impulsaron el nacimiento y la expansión mundial del género" como Nacho, Juan Magán, Cali & El Dandee o Wolfine, entre otros.

La cita ofrecerá al público "la posibilidad de revivir en directo las canciones que marcaron una generación y transformaron para siempre la música urbana", ha indicado la organización, que subraya que este certamen es "uno de los festivales de referencia" para los seguidores del reggaeton de los años 2000.

El festival contará también con otro escenario: Nostalgia Milenial, que reunirá a "grandes nombres de la época más allá del reggaeton", como Cascada, O Zone, Mohombi o Sergio Contreras, entre otros, que "harán que se convierta en un auténtico viaje a las noches de los 2000 sin importar el estilo musical".

Se trata de un evento "pensado para quienes crecieron con las canciones, series, películas, videojuegos, modas y referencias culturales que marcaron los primeros 2000". El festival combina actuaciones en directo, una producción audiovisual, efectos especiales y una puesta en escena diseñada "para recrear la energía de los primeros años del reggaeton", para que se convierta en una "experiencia inmersiva que va mucho más allá de un concierto convencional".