'Love The 90s' llega a Alicante el 22 de agosto con Seguridad Social, 2 Unlimites y Los Rebeldes

Love The 90S Llega A Alicante - LOVE THE 90S

ALICANTE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Love The 90s' llega el 22 de agosto a Alicante bajo el lema '¡Si bailas una vez al año siempre serás joven!', y una programación con dos escenarios que presentarán a artistas como Seguridad Social, 2 Unlimites y Los Rebeldes.

Según ha informado la organización en un comunicado, el festival "transporta al público a la década de los noventa a través de los artistas originales, una gran producción audiovisual y una experiencia inmersiva que va mucho más allá de un concierto".

El Área 12 recibirá esta nueva edición --la cuarta consevutiva en Alicante--, que este año da "un importante salto" para "convertirse en una experiencia mucho más grande y ambiciosa que en anteriores ediciones" y dos escenarios: el Repsol, con Fernandisco como maestro de ceremonias y un 'Line up' con artistas como 2 Unlimited, Dr Alban o Tania Evans, entre otros, y el Pop con artistas como Seguridad Social, Rafa Sánchez de La Unión o Los Rebeldes, con Jordi Cruz como presentador.

'Love The 90s' propone un "auténtico viaje en el tiempo" hasta esa década con espectáculos visuales, efectos especiales, animación y una cuidada ambientación para "miles de asistentes", según la organización.