Este lunes se abre el plazo para solicitar las ayudas del plan Resistir Plus, con 647 millones para 188 sectores

Puig defiende que es un "paso al frente" hacia la recuperación que "garantiza la viabilidad de las empresas y los puestos de trabajo"

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 31 de mayo se abre el plazo para solicitar las ayudas del plan Resistir Plus, que cuenta con una dotación de 647 millones de euros para empresas y autónomos de 188 sectores de actividad. El 'president' de la Generalitat ha valorado que estas ayudas supondrán un "paso decidido" hacia la recuperación económica que "garantiza la viabilidad de nuestras empresas y la de sus empleos".

Para el president, esta línea de ayudas directas de la Generalitat y el Gobierno central "permitirá reforzar la solvencia del tejido productivo valenciano y contribuirá a reducir su endeudamiento". "Estamos superando la pandemia, y por lo tanto es el momento de la recuperación económica, social y de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo", ha asegurado.

Por ello, ha animado a todas las empresas y autónomos de los sectores incluidos como beneficiarios a solicitar estas ayudas directas y finalistas de entre 3.000 y 200.000 euros, en función del tipo de tributación, volumen de caída y tamaño de la empresa, y que no se resolverán por orden de llegada, sino por el impacto de la COVID-19 en su facturación, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

"Este plan es un plus de ayuda, un plus de apoyo y también un plus de esfuerzo, ya que desde la Generalitat nos hemos comprometido a que ningún sector afectado por la pandemia se quede fuera de estas ayudas", ha apuntado Puig, quien ha remarcado que el Consell ha duplicado el número de sectores económicos que podrán acogerse a las ayudas, desde los 95 planteados inicialmente por el Gobierno central a un total de 188.

Asimismo, el jefe del Consell ha asegurado que estas ayudas supondrán un "balón de oxígeno" para el tejido productivo valenciano y ha expresado que el compromiso de la Generalitat es tramitarlas "con la mayor agilidad posible, permitiendo que las empresas encaren la recuperación en este segundo semestre con los mayores recursos posibles".

El 'president' ha destacado la necesidad de que los ciudadanos se informen de los plazos y de los trámites necesarios para presentar sus solicitudes y "evitar incidencias". En este sentido, ha señalado que la Generalitat ha puesto a disposición de los ciudadanos a través de la página web de Hacienda y Modelo Económico toda la información necesaria y ha habilitado un correo electrónico (planresistirplus@gva.es) y un teléfono de información (960 992 532) para atender dudas y consultas sobre la tramitación de las ayudas.

"En total vamos a poner, desde ya, a disposición de autónomos y empresas más de 647 millones de euros que deben llegar en el menor plazo de tiempo posible a todos aquellos sectores, empresas y autónomos que han visto cómo la pandemia ha debilitado sus negocios y que necesitan más que nunca el apoyo de la administración", ha asegurado.

Del mismo modo, Puig ha incidido en que este "plus de ayudas" va a permitir que "más de 14.000 empresas industriales clave en nuestra economía y que hasta ahora no habían accedido a ayudas directas por el impacto de la COVID-19, puedan ahora verse beneficiadas".

Por último, el 'president' ha incidido en que la mayor parte del comercio minorista, además de sectores como el cultural o el audiovisual, podrán también recibir las ayudas del plan Resistir Plus.

BENEFICIARIOS, GASTOS SUBVENCIONABLES Y TRÁMITES

Podrán beneficiarse de estas ayudas los profesionales con domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana que hayan realizado durante 2019 y 2020 una actividad que se clasifique en alguno de los 188 sectores económicos incluidos, así como los grupos consolidados si operan en la Comunitat Valenciana, siempre y cuando hayan sufrido una caída de su volumen de negocio de más del 30% respecto a 2019.

Las ayudas, además, deberán ir destinadas a satisfacer la deuda y pagos pendientes con proveedores, acreedores financieros y no financieros, por orden de antigüedad, que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, por lo que es imprescindible disponer de certificado electrónico o estar inscrito en el Registro de Representantes y su tramitación se realizará en dos fases para agilizar su gestión.

De esta forma, los primeros que podrán solicitar las ayudas serán aquellos solicitantes que tributen por el régimen de estimación objetiva (o módulos), así como las empresas creadas durante el año 2019 y aquellas que hayan realizado cambios en su estructura mercantil.

La cuantía máxima de ayuda a la que podrán optar estos solicitantes es de 3.000 euros y deberán solicitar cita previa desde las 09.00 horas del lunes 31 de mayo y hasta el viernes 4 de junio a través de la web de la Generalitat. Una vez realizado este trámite, los solicitantes recibirán un mail indicando el día y franja horaria durante la cual deberán aportar toda la documentación y formularios necesarios para formalizar la solicitud.

Para todos los solicitantes de ayudas que tributen por el régimen de estimación directa, el proceso de cita previa se iniciará el lunes 7 de junio a las 09.00 horas y finalizará el viernes 11 de junio a las 23.59 horas.

Igualmente, una vez completado el formulario de solicitud de cita previa, recibirán un mail indicando el día y la hora habilitados para que puedan registrar toda la documentación necesaria. Las ayudas para este grupo de solicitantes oscilará entre los 4.000 y los 200.000 euros en función del impacto de la pandemia en sus negocios.