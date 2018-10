Marco sobre el presupuesto de À Punt: "Si nos quedamos con 55 millones tendríamos que recortar cosas puestas en marcha"

Publicado 01/10/2018 14:42:23 CET

Reitera que se necesitan más recursos para ofrecer un servicio adecuado, "tan necesario como cualquier otro" para los valencianos

La directora general de la Sociedad Valenciana de Medios de Comunicación, Empar Marco, ha indicado este lunes que si À Punt, la nueva radiotelevisión pública valenciana, se queda en 2019 con su actual presupuesto de 55 millones de euros, en lugar de aproximarse a los cerca de 69 que plantea el anteproyecto aprobado por el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), se tendrían que "recortar" algunas iniciativas puesta ya en marcha.

Asimismo, ha estimado que un presupuesto de 55 millones para gestionar y mantener un servicio público de calidad y con los contenidos que se pretenden "es muy justo", por lo que ha reiterado que se requieren más recursos. A su vez, Marco, que se ha pronunciado así tras la presentación de la nueva programación de la radio de À Punt, ha considerado que se trata de "un servicio tan necesario como cualquier otro, como el área de salud, como el área educativa".

"Si nos quedáramos en los 55 millones habría algunas cosas que tendríamos que recortar, eso es una evidencia. No podríamos asumir tantas cosas como queremos hacer. Eso es así y lo sabe todo el mundo. No es ninguna novedad para nadie", ha manifestado. "Todo el mundo tiene que ser consciente porque no llegamos", ha agregado, además de destacar que 2019 será "un año electoral" y que por ello habrá "muchos más gastos".

Marco ha resaltado que el aumento que se pide para el próximo año se encuentra dentro de la "horquilla" establecida. "Hablamos del 0,35 por ciento, no del 0,6. La horquilla va del 0,3 al 0,6 y estamos pidiendo el 0,35 por ciento", ha precisado la responsable de À Punt.

Igualmente, ha destacado que la petición que hace de contar con más recursos "no es nada novedoso" sino algo que ya señaló "hace tiempo". En esta línea, ha expuesto que para "mantener los medios públicos, si queremos ser creativos y abrir los platós que necesitamos, hacer programas informativos y otras cosas, necesitamos un poco más de presupuesto".

Preguntada por la postura expresada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de descartar un aumento del presupuesto de À Punt para 2019, la directora general ha respondido que el jefe del Consell "lo que ha dicho es lo normal, que hay muchas áreas que requieren más presupuesto". "No ha dicho nada más que eso. Y se tendrá que resolver de alguna manera. Ya lo resolverán. Nuestra obligación es trabajar y punto", ha planteado.

Por otro lado, preguntada por si los recortes que podrían hacerse afectaría al personal, Empar Marco ha asegurado que "en materia de personal no se va a recortar en absoluto lo más mínimo". Ha agregado que cuando se aprobó en las Corts el presupuesto actual se hizo "sabiendo cuál era el presupuesto de 55 millones y cuál era el capítulo uno", de personal.

"En el capítulo uno sabían perfectamente cuánto dinero había y cuánto personal había. Y estaba aprobado, el personal y el presupuesto", ha declarado, al tiempo que ha reiterado que quedarse con 55 millones "supondría no poder dar el servicio público" que se busca. "La gente tiene que entender que aquí hay unas necesidades básicas que mantener. Redes sociales, web, radio, televisión, eso come muchos recursos", ha aseverado.

A continuación, ha recordado que cuando À Punt llegó a las dependencias de la antigua Canal 9 se tuvo que "renovar toda la tecnología" y acometer obras en dependencias como "el estudio 3 de informativos" por estar "obsoleto", así como prever inversiones para "modernizar" los sistemas de control o mantener el edificio, que es "muy caro" y que cuenta con "sistemas eléctricos y de aire acondicionado de hace treinta años".

"Todo eso es dinero. Todo eso requiere una inversión", ha insistido. Ha repetido que se debe "ser consciente" de ello y ha hablado de proyectos previstos como la "autodescripción" o la traducción a "lenguaje de signos" y de iniciativas como "comprar buenos productos de calidad" y mantener con las productoras una relación de "lealtad" que asegure que se pague bien a la gente".

TRABAJO PARA TENER RECURSOS PROPIOS

"Queremos hacerlo todo. Somos ambiciosos porque creo que lo tenemos que ser", ha agregado Marco, que ha defendido la necesidad de "apostar" por el servicio público de radiotelevisión en la Comunitat Valenciana. "Si se tiene que apostar un poco menos porque todos vamos muy justos, pues un poco menos. Nosotros nos espabilaremos por buscar recursos pero estamos pidiendo muy poco", ha matizado.

La directora general ha resaltado que en À Punt se trabaja "mucho" para recibir ingresos, como los comerciales, no procedentes del presupuesto anual. "Vamos a trabajar mucho por tener recursos propios, por descontado", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de CVMC, Enrique Soriano, que también ha participado en la presentación de la programación de la radio, ha explicado respecto a las cuentas del ente público para 2019 que tras remitir la correspondiente propuesta a la Generalitat se está a la espera de "ver cuál es el proyecto de presupuestos que acabará presentado" el Ejecutivo autonómico.

Respecto a las palabras de Puig de no aumentar los recursos para À Punt, Soriano ha comentado que este "siempre ha manifestado que consideraba que había que ajustar el presupuesto no solo de los medios públicos sino de toda la Generalitat" porque "en estos momentos las necesidades son importantes en todos los ámbitos". Así, ha opinado que la declaración del jefe del Consell ha sido "bastante clara" y "una apreciación que siempre ha realizado".

Preguntado por si cabe la posibilidad de que se retire la enmienda que fijaba en un tercio del presupuesto de À Punt los gastos de personal, el responsable de la CVMC ha señalado que está en la ley y que "tendrían que ser las Corts las que modificaran ese apartado.

AUDIENCIAS

En cuanto a los datos de audiencia de À Punt y la fecha en la que se podrán conocer de forma oficial, Marco ha indicado que se comenzarán a tener "a partir de la semana que viene". Asimismo, ha afirmado que se trabaja para que la señal llegue a toda la Comunitat.

"La gente tiene que sintonizar, tiene que conocer este producto y eso tarda un poco en venir. Aspiramos a hacerlo bien, a que nos conozcan y poco a poco irá viniendo la audiencia y la iremos fidelizando", ha aseverado. Ha señalado que los responsables del ente no están "obsesionados, en absoluto, por las audiencias".