Margallo destaca un "gran día" de primarias para un partido "más joven, nuevo, renovado, abierto y plural"

Publicado 05/07/2018 14:50:09 CET

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a dirigir el PP, el exministro José Manuel García-Margallo, ha opinado que la jornada de primarias que se vive hoy el partido es un "gran día" que permitirá hacer un partido "más joven, nuevo, renovado, abierto y plural". Sobre el resultado final, ha afirmado que si el respaldo al ganador no sobrepasa el 30% del escrutinio, "sería bueno explorar la posibilidad de que el segundo candidato se presentase en la segunda vuelta buscando una candidatura de mayor consenso, apoyo e integración".

Así, ha considerado que el PP debe "recuperar sus señas de identidad" para actuar en política "con criterios éticos" y, para ello, ha recordado que su candidatura ha ofrecido "una revolución tranquila" con un "cambio radical".

Desde Xàbia (Alicante), donde ha ejercido su voto en la sede del PP local, García Margallo ha dado las gracias a quienes respalden su candidatura y a quienes "no" le estén dando "su confianza".

A juicio del exministro, este jueves comienza una "nueva etapa" y ha recalcado que ha ofrecido a los militantes "una revolución tranquila" desde un "cambio radical" ante un "momento excepcional" porque salió adelante la moción de censura de Pedro Sánchez y por la "desmovilización" de la militancia: "Van a votar muchos menos de los que a mi me hubiera gustado".

"Siempre dije que lo mejor era más militantes y mejor informados", ha insistido en referencia a la necesidad de haber realizado un debate entre precandidatos y para que los militantes pudiesen elegir "con conocimiento de causa".

En ese sentido, ha hablado de sus 32 propuestas de "mejora" para que las primarias lo sean "de verdad", "sin requisitos innecesarios, con debate y con información pública".

UNIÓN DEL PARTIDO

José Manuel García Margallo ha confiado en que salga un PP "integrado" para "una unión real basada en la discrepancia y en su solución dentro del partido con métodos democráticos".

Ante ello, ha rechazado la "unanimidad, que es algo completamente ajeno a las prácticas democráticas"; por ello, ha apostado por escuchar las "opiniones diferentes" para "armonizarlas" y tratar de llegar a "soluciones comunes".

Cuestionado sobre si consideraba posible que los dos precandidatos que lleguen al próximo congreso podrían integrarse en una sola candidatura, García Margallo ha subrayado que depende del resultado que se dé. "Si el resultado es muy claro es posible que no haya siquiera segunda vuelta", ha afirmado.

En cambio, si el resultado "no es muy claro", con respaldos del 30% para el ganador, "es posible que haya que buscar fórmulas para buscar un candidato que suscite mayor consenso en el partido y pueda concurrir a las elecciones generales como candidato a la presidencia del Gobierno con un respaldo mayor del partido. Hay que esperar para ver los porcentajes".

"No descarto que haya una segunda vuelta en que haya un candidato alternativo al primero si es capaz de suscitar más apoyos, más consenso, más unanimidad entre los militantes", ha manifestado.

Interrogado al respecto, ha matizado: "Lo que he dicho es que si la diferencia no es grande y el respaldo al primero es mínimo, digamos que es del 30% si vota un 60% de un censo pequeño; sería bueno explorar la posibilidad de que el segundo candidato se presentase en la segunda vuelta buscando una candidatura de mayor consenso, apoyo e integración".

"Sí creo que esta vez los feligreses no van a seguir a sus párrocos", ha agregado sobre posibles "consignas" desde "los aparatos provinciales o regionales"; por ello, ha negado hacer "quinielas, por temor a equivocarme", aunque ha mantenido que ha recibido en la campaña "mucho respaldo, mucha comprensión, apoyo de los militantes" y "respeto a las ideas" que ha planteado.

Así, ha mostrado su "tranquilidad" porque ha hecho "lo que creía que había que hacer ante un momento de excepcionalidad" de la situación y ante la "obligación patriótica de dar un paso".

NUEVOS ESTATUTOS

José Manuel García Margallo ha incidido que un partido que no escuche a los discrepantes, los militantes "no son atendidos" y la ciudadanía "no se siente representada, es un partido en vías de extinción".

Por ello, ha anunciado que si gana convocará un Congreso para reformar los estatutos y "devolver el partido a los afiliados" y una Convención para "definir con más claridad los perfiles ideológicos y los programas de futuro".

Asimismo, ha hablado de poner sobre la mesa 7 grandes pactos de Estado, entre ellos la reforma constitucional, ante "el bloqueo" entre el Gobierno y oposición para evitar "perder dos años".

MARIANO RAJOY

Preguntado por el hecho de que Mariano Rajoy no vaya a votar, José Manuel García Margallo ha afirmado que "forma parte" de su decisión de "apartarse completamente de la política" y de reincorporarse a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola. "Me parece una decisión coherente", ha zanjado.