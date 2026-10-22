Margallo ve "un cambio de era" con la IA y augura beneficios en salud y defensa, pero aboga por su regulación

Jornadas tecnológicas Mentes Digitales, organizadas por Orange España en el edificio Veles e Vents de València - PETER MODE/ORANGE

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo ha afirmado que "estamos ante un cambio de era" con la inteligencia artificial en el que el dominio de las nuevas tecnologías determinará el nuevo orden del poder mundial. Además, ha señalado que esta nueva revolución tecnológica afecta a todos los sectores productivos y ámbitos y que, aunque prevé beneficios en sectores como la salud o la defensa, requiere de regulación.

Así lo ha manifestado en las jornadas tecnológicas Mentes Digitales, organizadas por Orange España en el edificio Veles e Vents de València, con la participación del tejido empresarial valenciano. Durante este evento, voces del mundo empresarial, político y social han analizado las implicaciones de la transformación digital capitaneada por la IA.

El encuentro --inaugurado por el director Comercial Sur/Este de Grandes Empresas en Orange, Raúl Fernández, y moderado por la periodista Susana Lluna-- se ha articulado en dos bloques: 'Redefinición del equilibrio de poder entre países a través de la innovación', con Margallo, y 'Cómo convertir la innovación en resultados', a través de Álex Rayón, experto en innovación y CEO de Brain and Code.

Durante su intervención, el exministro ha apuntado algunas de las claves para que la Comunitat Valenciana siga creciendo en materia de innovación y emprendimiento, como la necesidad de continuar impulsando la colaboración universidad-empresa o la simplificación de la regulación para start-ups y hubs tecnológicos.

Por su parte, el experto en innovación Álex Rayón ha explicado cómo las empresas deben redefinir sus procesos, encontrando las "áreas en las que pueden implantar agentes de IA para mejorar su productividad y competitividad". También ha remarcado la necesidad de gestionar el cambio y dar la necesaria formación a los empleados.

El emprendedor ha apuntado a la medición de los resultados que se logran con la IA como uno de los grandes retos para las compañías, que actualmente tienen casi exclusivamente como KPI (indicador clave de rendimiento) principal el ahorro de horas.

Mentes Digitales reúne a expertos, líderes empresariales e instituciones para evaluar los grandes retos tecnológicos a los que se enfrenta la sociedad y la economía actuales y su impacto en la competitividad de empresas y administraciones públicas. El formato aborda cuestiones como la IA, la ciberseguridad, la geopolítica o la resiliencia digital y recoge la experiencia de las jornadas tecnológicas desarrolladas por la compañía a lo largo de los últimos años.

VALENCIAPORT, PREMIO ALELUIA

Alberto Sánchez, manager de Administraciones Públicas de la Territorial Levante en Orange Empresas, ha entregado el premio AleluIA al puerto de València, recogido por Víctor Giner Bayarri, jefe de Transformación Digital de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Este galardón reconoce a las empresas valencianas que destacan por su espíritu innovador en la aplicación de la tecnología y su colaboración en proyectos de digitalización.

Orange España y Valenciaport colaboran en un proyecto estratégico que sitúa al puerto "a la vanguardia de la transformación digital" mediante una red privada 5G de última generación. Esta iniciativa combina conectividad avanzada, ciberseguridad y capacidad de conectar más de 25.000 dispositivos para impulsar una operativa portuaria "más inteligente, segura, eficiente y sostenible". El proyecto representa un ejemplo de cómo la innovación tecnológica, aplicada a retos reales, puede transformar infraestructuras críticas y "sentar las bases del puerto del futuro".