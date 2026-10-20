María Teresa Pérez encabezará la candidatura de Compromís-Front Valencià por Alicante al Congreso

Archivo - La coordinadora de Podemos en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez. - PODEM - Archivo

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, será la cabeza de lista por Alicante al Congreso de los Diputados en la candidatura de Compromís-Front Valencià a las elecciones del próximo 29 de noviembre, tras resultar elegida en el proceso de primarias.

Pérez liderará por esta provincia la candidatura de unidad de las izquierdas valencianas fruto del acuerdo alcanzado entre Compromís, Podemos, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià que irán bajo esa marca, según ha informado Podem en un comunicado.

María Teresa Pérez es natural de Petrer (Alicante). Como líder de los morados en la autonomía ha participado en las negociaciones que culminaron con el registro de la coalición el pasado 16 de octubre.

Tras el proceso de primarias, Pérez ha agradecido tanto el apoyo recibido por parte de las personas que han participado en las primarias como el "compromiso de las distintas organizaciones políticas que han hecho posible construir una candidatura conjunta".

En un vídeo en sus redes sociales, la coordinadora autonómica de Podem asegura que será "un honor encabezar esta lista" por Alicante. "Somos un ejemplo y el 29N podremos votar orgullosos para llevar voces valencianas al Congreso que defiendan mejores salarios, inversión en servicios públicos como la sanidad o la educación, poner freno a quienes especulan con el derecho a la vivienda, mejores infraestructuras o una financiación justa para nuestra tierra".

La candidata ha defendido que esta marca "debe servir para llevar al Congreso una agenda centrada en mejorar las condiciones de vida de la mayoría social". Además, ha situado "la movilización social y laboral en el centro de la agenda política", al tiempo que ha recordado la "importancia" de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

"Quedan 40 días para depositar nuestro voto en las urnas, pero antes tenemos una cita fundamental: la huelga general del 11 de noviembre. Hace mucho tiempo que la clase trabajadora no se organiza de manera masiva para parar el país y ha llegado el momento de hacerlo. Tenemos que decirlo alto y claro: los precios deben bajar, los salarios deben subir y las casas son para vivir, no para hacer negocio", ha afirmado.