Marina, The Hunna, Krept X Konan y Black Lips se apuntan a las 'bodas de plata' del FIB

Publicado 30/04/2019 12:00:40 CET

CASTELLÓ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marina, The Hunna, Krept X Konana y Black Lips lideran la tanda de 18 confirmaciones que el FIB 2019 ha anunciado este martes para su 25 aniversario, del 18 al 21 de julio, una edición "realmente única".

Por el recinto de Benicàssim (Castellón) también pasarán grupos potentes como Cassius, AJ Tracey, FJAAK, Or:La, Gus Dapperton, Hot Time Dub Machine, Cora Novoa, Project Pablo o CC:Disco!.

Cierran la lista Disco Las Palmeras!, Kokoshca, Peaness, Monterrosa y Novio Caballo, aunque la organización promete que "pronto" habrá más nombres. Los 18 se apuntan a una celebración de los 25 años de historia del Festival Internacional de Benicàssim, desde su nacimiento en 1995.

Como cabezas de cartel, este año destaca la presencia de Kings of Leon en su única fecha a nivel nacional, Lana del Rey y su show exclusivo en España, Fatboy Slim y Vetusta Morla con 'Un día en el mundo'.

Pero también habrá 'espadas' como The 1975, Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne o Kodaline, junto al sello nacional de La M.O.D.A., Carolina Durante o Alien Tango, entre muchos otros.

DE LA PRESENCIA DE MARINA AL ROCK DE BLACK LIPS

De los últimos artistas confirmados, Marina cuenta con varios discos de platino, 800 millones de escuchas y 400 millones de visionados de sus videos. Desde la organización del FIB resaltan su presencia apabullante y un séquito de fans que en redes alcanza la friolera de seis millones de seguidores.

The Hunna es una de las bandas más aclamadas del Reino Unido. Singles como 'Bonfire' y 'You & Me' les llevaron a vender 50.000 copias de '100', su álbum de debut. Para el festival, "es el momento de verles y de tenerles en el FIB".

Los raperos Krept X Konan rompieron los récords al ser los primeros en grabar el mismo día dos 'mixtapes' que llegaron al top 10 de las listas con canciones destinadas a la pista y coloridos pasajes de R'n'B. 'Wo Wo Wo', 'For Me' o 'Ask Flipz' son ejemplos de "rítmica pura" de un dúo poderoso que promete sorprender.

Otro de los grupos que harán vibrar a los 'fibers' es Black Lips, "uno de los combos que mejor saben darle sentido al punk envuelto en sonidos de sucio rock'n'roll que se pega a la piel". Estarán en Benicàssim para darlo todo. "¡Va a ser tremendo!", aseguran desde la organización.

DIRECTO "ABRASIVO" DE AJ TRACEY

Como muestra de "elegancia", Philippe Zdar y Boom Bass dan nombre a Cassius, uno de los nombres "imprescindibles" de la mejor música de baile francesa de los últimos veinte años. Pero 2019 también es el año de AJ Tracey, que "va más allá de los límites del grime brincando del dancehall al house más funky como un maestro". Desde el FIB garantizan un directo "abrasivo de una auténtica fiera".

Desde Berlín, FJAAK llevarán a Benicàssim el house, techno, rave, ambient y breakbeat para aterrizar directamente en la pista de baile, donde "no hay quien los pare".

Los fanáticos del pop y la electrónica tendrán para escoger en el FIB 2019, con el indie pop multicolor de Gus Dapperton y la sesión enciclopédica de Hot Dub Time Chime, como parte de un viaje en el que OR:LA, Project Pablo, Cora Novoa y CC:Disco! dejarán la marca de su "estilazo" electrónico.

La lista no se acaba, porque los altavoces del Festival Internacional de Benicàssim vibrarán con Disco Las Palmeras, Kokoshca, Peaness, Monterrosa y Novio Caballo.

ABONOS DE CUATRO DÍAS A LA VENTA

Para disfrutar de todos estos grupo, están a la venta abonos de cuatro días con ocho de acampada gratuita en Campfest, del 15 al 22 de julio por 155 euros más gastos. Los interesados tienen hasta este miércoles, 1 de mayo, para pagar los abonos en dos plazos: una ahora y otra antes de julio. Los pases VIP cuestan 325, y las entradas 99, en ambos casos más gastos.