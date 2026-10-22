El MARQ reúne a expertos internacionales para estudiar el ADN antiguo y su implicación en la arqueología

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ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estudio del ADN antiguo y su repercusión y trascendencia en la arqueología centrará el próximo congreso científico que se celebrará en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) los días 26 y 27 de octubre.

Organizadas por el MARQ y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig de Alemania, las jornadas 'Entre genes y vestigios' contarán con la presencia de investigadores de ambas instituciones, además de colaboradores procedentes de la Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Según el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, se trata de una propuesta de carácter internacional y científico para tratar las nuevas vías de investigación que se han generado gracias al desarrollo de los estudios del ADN antiguo y sus implicaciones en la arqueología.

"Desde la Diputación mantenemos nuestro compromiso con la cultura y la historia, en este caso, a través del MARQ con la colaboración entre genetistas y arqueólogos y desde uno de los escenarios más fértiles de Europa para comprender el pasado como es la península ibérica en general y nuestra provincia en particular", ha puntualizado Navarro.

Las jornadas podrán seguirse de forma telemática sin necesidad de inscripción a través de un enlace que se activará al inicio de las mismas en la página web del MARQ, ha explicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Para los organizadores de este congreso, los yacimientos ya no se estudian solo por sus objetos, tumbas o cronologías, sino por las huellas biológicas de quienes los habitaron. Esto permite reconstruir con una "precisión inédita" cómo se desplazaron y mezclaron las poblaciones, así como visibilizar por primera vez las enfermedades sufridas por estas comunidades y sus consecuencias.

En este sentido, los investigadores subrayan, además, que el ADN antiguo no sustituye ni sustituirá a la arqueología, sino que la impulsa a plantear preguntas más precisas. Entre ellas, cómo se formaron las primeras comunidades, su procedencia, sus relaciones y de dónde provenían los bienes que utilizaban.