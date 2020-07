Martínez cree "absolutamente imprescindible" en la APV la normalización de la terminal norte para evitar colapsos

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, ha considerado este martes "absolutamente imprescindible" para esta entidad la normalización de la terminal norte para evitar colapsos en el puerto valenciano.

"En el momento en el que se acumula cualquier circunstacia de retraso, el puerto ya queda colapsado porque no tenemos tanto margen de maniobra. Por eso, nos hace falta cuanto antes la normalización de la terminal norte, y que esté operativa para evitar que esto suceda en el puerto", ha expuesto su responsable.

Martínez se ha pronunciado de este modo en la presentación del Informe trimestral abril-junio 2020 de Entorno Económico elaborado para la APV por el analista de coyuntura económica Vicente Pallardó. El responsable de la entidad ha hecho estas declaraciones preguntado por previsiones de crecimiento y por si se contempla un nuevo escenario ante la crisis derivada de la Covid-19 y si ante este escenario se ha modificado previsión de que este puerto, en pocos años, tendrá problemas de capacidad por el movimiento que tenía previsto.

Aurelio Martínez ha resaltado que "las inversiones tienen unos plazos de maduración muy largos" y ha apuntado, a continuación, que "para que no tengamos un efecto de estrangulamiento notorio, la ampliación norte es absolutamente imprescindible que se fije cuando antes para que esté operativa en seis o siete años".

"Esto es clave", ha afirmado, además de comentar que tras el confinamiento por la pandemia "se comenzó a normalizar la actividad económica rápidamente" y se tuvo que "reclamar terrenos en otras áreas porque temíamos el riesgo de colapso interno si la aduana" no sacaba "la mercancía con cierta rapidez por la acumulación" registrada.

A este respecto, ha destacado que "así fue" y que se tuvo que firmar en Fuente de San Luis, "deprisa y corriendo", un convenio "para que se pudieran depositar contenedores a la espera de que se normalicen los flujos de la aduana" y ha justificado así la necesidad de contar con espacio suficiente en el recinto portuario.

Sobre las previsiones de crecimiento a partir de la Covid-19 y preguntado por si se prevé una salida lenta de la crisis y menos tráfico, el responsable de la APV ha respondido que las estadísticas que se han ido publicando indican que en el plan de empresa se ha sido "muy prudente" respecto a "la generación de ingresos", "por la evolución de los tráficos y por la bajada de tasas".

En cuanto a los tráficos, Martínez ha apuntado que a primeros de abril expuso que "la crisis iba a ser muy fuerte" y que esto "iba a afectar a los tráficos" como "ha sido durante en abril, mayo e, incluso, junio". "Los tráficos han caído respecto al año anterior de una manera sustancial y que la recuperación, que pensamos que sería más rápida, y ahora vemos que es un poco menos", ha declarado.

Tras ello, ha indicado que "eso es lo que se plasma en el plan de empresa" y ha afirmado que no se quiere ser "optimista" sino "realista". "Las previsiones para el futuro van a ser un poco más pequeñas" y con crecimientos en "tasas más moderadas", ha dicho, tras lo que ha apuntado la caída del crecimiento del PIB mundial, que "no se va a recuperar a corto plazo".

Por lo que respecta al informe trimestral de Entorno Económico, que resalta que "las consecuencias de la Covid-19 siguen determinando la situación económica internacional", Martínez ha destacado las aportaciones que hace este "denso" documento tras su repaso a la "coyuntura nacional e internacional" coincidiendo con la pandemia.

El presidente de la APV ha considerado "muy importante" conocer "qué sucede en nuestro entorno" para "entender y explicar lo que pasa" en esta entidad. El trabajo cifra las pérdidas de actividad global en relación a lo previsto a finales de 2019 en cerca de 12 billones de dólares, una cifra equiparable a un año del PIB conjunto de las cuatro mayores potencias de la Eurozona (Alemania, Francia, Italia y España).

"APUNTANDO UNA RECUPERACIÓN"

Aurelio Martínez ha comentado que en la APV "los tráficos están apuntando a una recuperación, sobre todo el de exportación" y ha señalado que según los últimos datos, estas se encuentran "escasamente por debajo de un 5 ó un 6 por ciento del tráfico antes de la crisis" generada por el coronavirus. En cuanto a las importaciones ha dicho "están tardando más en recuperarse".

"El tránsito nunca cayó tanto, por lo tanto, ahora está un poco por debajo pero no ha caído tanto", ha agregado Martínez. Preguntando por si es posible mantener la cifra de 5 millones de TEUs a finales de 2020 ha indicado que no sabe "cómo evolucionará el segundo semestre" del año. No obstante, ha considerado que los datos no serían malos "si las cifras continúan en la recuperación que se está viviendo en las últimas semanas".

A este respecto, ha expuesto que los tráficos export-import en la segunda semana de julio "solamente implican una caída del 5 por ciento de las exportaciones y del 7 o del 8 de las importaciones habituales". Así, ha manifestado que si continuase esa "mejora, probablemente en julio se tendría un mes bastante normalizado" y en los próximos, "un tráficos parecidos a un periodo normal".

Martínez ha declarado que entonces, "quedaría el agujero del tráfico perdido en los meses de marzo, abril, mayo y junio" y que cuantificándola se perdería "un 10 por ciento del tráfico", tras lo que ha estimado que "a final de año cerraríamos cerca de los 5 millones o un poco por debajo". Ha subrayado que "eso hay que verlo porque hay muchas incógnitas" y ha instado a "esperar", además de confiar en que "en el segundo semestre se irán normalizando tráficos --ha dicho que el de vehículos "bajará de forma importante"--".

"LLAMA LA ATENCIÓN"

Por otro lado, preguntado por criticas desde el sector empresarial a "intereses políticos" de ERC en favor del puerto de Barcelona, ha dicho que no quiere entrar en polémica" aunque ha indicado que "llama la atención" que ese puerto "ha hecho sus ampliaciones" y que el de València tenga "problemas para rellenar una cosa hecha". Ha hablado de "distintas varas de medir" y ha afirmado: "no tiene sentido que la ZAL de Barcelona se haya expandido tres veces y que la nuestra tenga problemas".