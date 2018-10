Marzà: El TSJCV "obliga" a ofrecer Religión en 2º de Bachillerato cuando "no se había hecho nunca"

Actualizado 25/07/2018 20:22:52 CET

La Generalitat ha interpuesto recurso contra la resolución judicial pero destaca que la cumplirá

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una resolución por la que la Generalitat deberá ofertar la asignatura de Religión en segundo curso de Bachillerato, "cuando no había hecho nunca".

Así lo asegurado el conseller de Educación, Vicente Marzà, que ha explicado, en una entrevista en la Cadena Ser que recoge Europa Press, que, a pesar de que el Decreto de Currículum de Secundaria que aprobó su departamento "no cambia nada" respecto a la Religión en segundo de Bachillerato de lo que figuraba en la anterior normativa del PP, el TSJ determina ahora que la administración educativa sí debe ofertarla.

Fuentes de la Conselleria de Educación han detallado a Europa Press que ayer mismo interpusieron el recurso contra esta resolución "por estar en desacuerdo" con su contenido, aunque han subrayado que la "cumplirán".

Añaden que la Sección Cuarta del alto tribunal ha adoptado esta decisión como "medida cautelar" por un recurso interpuesto por la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece) y alegando que se habrá de incluir la asignatura "manteniendo el sistema anterior".

Pero se da la circunstancia, según aseguran desde la administración educativa, que "ni el decreto anterior, ni la normativa anterior ofrecían Religión en segundo de Bachillerato". De hecho, recuerdan que desde la aprobación y creación de la actual estructura de las enseñanzas de Bachillerato con la LOGSE en 1990 y las posteriores normativas básicas no se oferta esa materia en segundo curso. Posteriormente, un real decreto de 2014 deja en manos de las CCAA la organización de las materias específicas de segundo.

Además, defienden que, por lo que se refiere a la presencia de la asignatura de Religión en el conjunto de la etapa, en el primer curso de Bachillerato con el decreto del actual equipo de la Conselleria "se ha producido un aumento de una hora en la carga lectiva, lo que conlleva un aumento del 50% de las horas asignadas para esta materia en anterioridad, pasando de 2 a 3 horas semanales".

"NO LO HEMOS CAMBIADO NOSOTROS"

Vicent Marzà ha insistido en que lo de ofrecer Religión en segundo de Bachillerato "no ha pasado nunca". "No lo hemos cambiado nosotros, hemos hecho un decreto de currículum que amplía, por ejemplo, las horas de inglés, pero que no toca nada del anterior sobre la presencia de la Religión en ese curso, que no la había con el anterior decreto del PP. Nunca se había ofertado, nadie lo había denunciado, y ahora resulta que se nos obliga a ofertarla cuando nadie lo había hecho", ha reiterado.

Para el titular de Educación del Gobierno valenciano, esto significa "que una persona que el año que viene quiera estudiar Traducción e Interpretación puede llegar (a esa titulación) habiendo cursado Religión en lugar de una segunda lengua extranjera".

Por ello, Marzà, que ha admitido sentir una "alta dosis de incredulidad", ha lamentado que la resolución judicial "obligue a ofertar una cosa" en la que no ve "sentido pedagógico". Aunque ha aseverado: "Lo cumpliremos aunque no lo compartamos".