Más de la mitad de los jóvenes valencianos pagan sus compras con el móvil

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 56% de los jóvenes de la Comunitat de 18 a 30 años realizan sus compras habitualmente con el móvil, un porcentaje que cae al 13,4% en las personas de 66 a 80 años y que llega al 0% en los mayores de 80, según un estudio de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).

Este sondeo, realizado en los últimos 15 días, confirma que el pago mediante tarjeta, ya sea de crédito o de débito, se ha convertido en uno de los medios más habituales al realizar las compras, especialmente tras la pandemia pero también por las ventajas que supone para los usuarios.

Según la encuesta, más de la mitad de los consumidores preguntados tiene tarjeta tanto de crédito como de débito. Mientras los jóvenes prefieren la de débito, tres de cada diez mayores de 80 años tienen tarjeta pero no saben de qué tipo es.

A la hora de realizar físicas de productos de alimentación, los más mayores suelen pagar en metálico y conforme bajan los tramos de edad se utiliza más la tarjeta de débito o crédito. Para compras de como ropa o calzado, la tarjeta es el método de pago más utilizado y también en mayor medida por los jóvenes.

Entre los que utilizan la tarjeta habitualmente, el pago por el móvil prima entre los jóvenes y el método físico aumenta a mayor edad: hasta un 100% en los mayores de 80 años frente a un 42% en los de 18 a 30 años.

Respecto a las compras realizadas online, la tarjeta vuelve a ser el medio de pago más utilizado en todas las franjas de edad, con mayor incidencia en los jóvenes: un 93,4% en el tramo de 18 a 30 años y un 77,7% en los mayores de 80.

CONSEJOS PARA EVITAR RIESGOS

Ante este uso masivo de las tarjetas bancarias, AVACU recuerda que este método no está exento de posibles problemas. Algunos consejos son revisar las condiciones de la tarjeta, especialmente en lo referente al posible cargo de comisiones (por no llegar a un mínimo de gasto al mes, no tener la nómina domiciliada...)

Al contratar una nueva tarjeta, es conveniente cancelar o dar de baja la antigua si se va a dejar de utilizar, además de memorizar el PIN y no llevarlo apuntado en lugares de fácil acceso como la cartera o el móvil y procurar que sea un número fácil de recordar pero difícil de adivinar.

En el momento de realizar el pago, si se ha de introducir el PIN, es recomendable intentar teclearlo fuera del alcance de la vista de otros usuarios. También es importante que, cuando se realice el pago con datáfono, se haga a la vista.

Lo mismo ocurre al utilizar los cajeros: hay que ser precavido y procurar que nadie vea el número PIN. Otros consejos son guardar los tiques o justificantes de pago para verificar los cargos cuando llegue el extracto de la tarjeta.

En caso de robo hay que ponerse en contacto con la entidad bancaria para cancelar la tarjeta, además de darla de baja o bloquearla desde la aplicación móvil del banco o a través de su web.

Para las compras por internet se aconseja visitar páginas seguras y de confianza, así como a través de una red segura, y no aceptar la opción de guardar datos para futuras transacciones. Es mejor y más seguro escribir cada vez el número de tarjeta, el PIN y el código CVV.

Las compras online disponen de una mayor seguridad, al requerir una doble verificación por parte del banco, aunque AVACU señala que una buena opción es disponer de tarjetas prepago para evitar cargos extra o un uso fraudulento.

En cuanto al pago con el móvil, es un instrumento de pago que tiene una verificación adicional al tener que desbloquear la pantalla del dispositivo para acceder a la tarjeta. Es conveniente tener el sistema operativo del teléfono actualizado y contar con un antivirus.