Mata: "Insinuar que el PSPV está al lado de los violentos es tan disparatado como decir que el PP volverá a gobernar"

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del grupo parlamentario socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha afirmado que "insinuar que el PSPV está al lado de los violentos es tan disparatado como decir que el PP volverá a gobernar algún día" y ha considerado de "muy mal gusto" las "acusaciones" de los 'populares' sobre las protestas en defensa del rapero Pablo Hasél.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha criticado este sábado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "se pone de perfil" ante los "hechos violentos ocurridos en los últimos días" --en referencia a las protestas en defensa de Hasél-- y ha lamentado que "no los condene expresamente" y "se ponga al lado de quienes quieren romper la convivencia y atacan a la democracia".

Al respecto, Mata ha defendido que el PSOE "es un partido de gobierno, leal a la Constitución, a la democracia y a cualquier mecanismo que haya para defenderla". Por ello, ha considerado que es de "muy mal gusto" las "acusaciones del PP" porque el PSOE "es el partido de la convivencia, de la democracia y la libertad".

"Insinuar que estamos al lado de los violentos es tan disparatado como decir que el PP volverá a gobernar algún día", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que "por mucho que quieran", el PP "nunca será fundamental para la definición territorial de España porque hay territorios muy importantes en los que son casi extraparlamentarios".

Mata ha subrayado que "hace falta un PP que no envenene los sentimientos" y que "sea capaz de aportar y de entender los problemas de la ciudadanía y no de ocultarlos". "Ahora mismo son un caso perdido porque ya no saben si vender su sede o resignarse a que haya otras fuerzas políticas que se hagan con su electorado", ha lamentado.

Por ello, ha pedido al PP que "deje de mentir" porque "está claro que se agarran a la bandera de la mentira, ya que es la única manera de tener un poco de protagonismo" y ha advertido de que "deberían saber que la mentira tiene las patas muy cortas".