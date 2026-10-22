Máximo histórico de falsificaciones intervenidas en la Unión Europea con 196 millones de artículos en 2025

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ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 196 millones de artículos falsificados, por valor estimado de 6.300 millones de euros, fueron intervenidos en 2025 en la Unión Europea (UE), cifra que supone un máximo histórico, según un informe conjunto de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), con sede en Alicante, y la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (CE).

Así, este dato, el más elevado registrado hasta la fecha por las fuerzas y cuerpos de seguridad, representa un 67 por ciento más que en 2024 y un 29% por encima del récord anterior, establecido en 2023. Las cifras abarcan tanto la frontera exterior de la UE como el mercado interior.

Por tipo de producto, los CD y DVD grabados --incluidos los lanzamientos musicales y de películas, las colecciones de series de televisión, los videojuegos clásicos y el 'software' de aplicaciones-- siguieron siendo las mercancías falsificadas más intervenidas en 2025 y representaron casi el 30% del total de las incautaciones.

Casi uno de cada cinco artículos pertenecía a la categoría de juguetes. Por otra parte, el elevado número de etiquetas, rótulos y pegatinas interceptadas apunta a su posible uso en el montaje y acabado de mercancía falsificada. Esto sugiere que algunos productos podrían estar siendo terminados dentro de la UE, según ese informe.

Otros artículos de los que se incautaron las autoridades con frecuencia fueron los juegos --incluidas las consolas de videojuegos--, la ropa y los cigarrillos --entre ellos, los electrónicos y los dispositivos de vapeo--.

OTROS DATOS

Dentro del mercado interior, Italia concentró por sí sola más del 70% del total de incautaciones, muy por delante de Francia (6,2%) y Países Bajos (4,8%). Por tipo de derecho de propiedad intelectual, las marcas registradas fueron los derechos más infringidos entre las mercancías incautadas (57%), seguidas de los derechos de autor (43%) y los diseños (7%).

En las fronteras de la UE, Rumanía concentró el 43% de los artículos incautados, seguida de Bulgaria e Italia. En términos de valor, España representó más de la mitad del valor estimado de la mercancía falsificada incautada, seguida de Alemania.

"MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA"

Según un comunicado de la euroagencia, que ha difundido los datos de ese informe, las cifras récord de 2025 ponen de manifiesto "la magnitud y la complejidad del problema de la falsificación al que se enfrentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en toda la UE".

"Cada vez resulta más difícil identificar e interceptar los productos falsificados debido al creciente volumen de mercancías que entran en la UE, la fragmentación de las cadenas de suministro, la diversidad de medios de transporte y la expansión del comercio electrónico", ha agregado.

La Euipo ha resaltado que contribuye a "la lucha contra la falsificación" mediante su participación en la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas (Empact). En este marco, según ha explicado, lidera, colidera y colabora con las autoridades nacionales y los socios de la UE en hasta diez acciones operativas diferentes contra los delitos contra la propiedad intelectual.

Además, gestiona el IP Enforcement Portal (IPEP), una plataforma de la UE mediante la que los titulares de derechos pueden facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad información que ayude a identificar mercancías falsificadas.

Un ejemplo reciente de esta cooperación es la Jornada de Acción Conjunta (JAD) Pirates 4, una operación llevada a cabo en el marco de Empact que dio lugar a la incautación de más de 1,7 millones de artículos falsificados y no declarados en toda Europa.

En esta iniciativa, la Euipo prestó asistencia técnica sobre el terreno en materia de infracciones de la propiedad intelectual. También facilitó que los titulares de derechos y las fuerzas y cuerpos de seguridad compartieran información relevante a través del IPEP.

Desde la euroagencia han apuntado que la observancia de los derechos de propiedad intelectual será el tema central del próximo Foro IPEP, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre de 2026 en sus instalaciones de Alicante.

El encuentro reunirá a titulares de derechos y fuerzas y cuerpos de seguridad de toda la UE para intercambiar mejores prácticas y estudiar el uso del IPEP en los controles fronterizos, los trámites aduaneros y la identificación de mercancías falsificadas.