Mazón afirma que la 'ley de concordia' pretende "menos memoria sesgada y más futuro de concordia para todos"

CASTELLÓ, 22 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado hoy que la proprosición de 'ley de concordia' que ha registrado PP y VOX en Les Corts, que sustituirá a la actual Ley valenciana de Memoria Democrática de 2017, pretende "menos memoria sesgada y más futuro de concordia para todos".

Mazón ha realizado estas declaraciones ante los medios en Castellón tras firmar con la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, protocolos en materia hídrica.

"Lo que hemos planteado a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana ratificando mayoritariamente en las urnas es una reforma hacia la concordia y hacia la libertad, pues esto es lo que venía en nuestro programa electoral, es lo que viene en nuestros principios y lo que viene en nuestro planteamiento de juntar a la Comunitat en vez de seguir separándola", ha dicho.

El jefe del Consell ha señalado que la 'ley de concordia' lo que pretende exactamente es "menos memoria sesgada y más futuro de concordia para todos" porque -ha dicho- no puede entender una memoria democrática y hablar de las víctimas y de quienes han podido perder a sus seres queridos "si no se incluye, por ejemplo, las víctimas de los crímenes no resueltos de ETA en la Comuitat Valenciana, y creo que esto no ayuda a la concordia".

"Lo que estamos haciendo es que la libertad y la concordia avancen", ha concluido.

Dicha ley de concordia abarcará "desde 1931 hasta la actualidad", estableciendo el reconocimiento de "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa" en la Comunitat Valenciana, según indicaron los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, y el secretario del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca.

Según la ley, la tramitación de los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos cuando entre en vigor decaerán de manera automática, a excepción de las exhumaciones.

"HONRAR Y PROTEGER LA HISTORIA DE ESPAÑA"

En la proposición se habla de "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta la actualidad", casi cien años en los que el estado "ha vivido profundas crisis, pero sobre todo una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico".

Durante las siete páginas del texto se establece la creación de una "unidad valenciana de concordia" y de un "catálogo de vestigios", junto a la potestad de dar instrumentos legales a la Generalitat para actuar ante los "casos sin resolver" de localización de víctimas. La administración valenciana también impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas.

Además, se reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo" que a las víctimas a las que hace referencia la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022.