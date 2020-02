Mazón dice ante el ETI del Tajo que la Diputación de Alicante no dará "un paso atrás" en defender la "huerta de Europa"

Publicado 03/02/2020 17:41:00 CET

ALICANTE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha defendido que el Trasvase Tajo-Segura es la infraestructura "más solidaria" de "toda la historia de España" y, por ello, en un "momento crucial" ante la publicación de los Esquemas de Temas Importantes (ETI del río, la institución no dará "un paso atrás" en la defensa de un caudal necesario para mantener la "huerta de Europa".

En un comunicado, Mazón ha anunciado que se trabajará en una serie de alegaciones a la ETI del Tajo "en defensa del trasvase y de los intereses de Alicante" y ha proseguido: "No es un capricho de una parte de España contra otra parte de España".

Según Mazón, existen argumentos científicos, económicos, hidrológicos y medioambientales en favor del trasvase porque "no es verdad que esté dañando el medioambiente" e "incentivando el cambio climático" con el Tajo-Segura.

"Lo que es necesario es no convertir la Huerta de Europa en el primer desierto real de Europa", ha planteado y ha alegado que se debe asegurar "el verde" de las hortalizas y de los cítricos que se mantienen "sólo gracias al trasvase". Así, ha cifrado en 44 millones de árboles, repartidos por Alicante, Murcia y Almería, los que dependen del Tajo.

Carlos Mazón ha indicado, por su parte, que la defensa del trasvase también es el de la "subsistencia de nuestra propia tierra" que "no va a enfrentar a nadie". Se ha mostrado a favor de los caudales ecológicos en las cabeceras aunque ha considerado que "las circunstancias" obligan a que "se gestionen mejor esas cabeceras", "que se invierta más y mejor sin menosacabo del agua que tiene que venir". "Es un bien común, es un bien de España", ha dicho.

"No vamos a dar un paso atrás", ha sostenido y ha señalado que no se puede estar "mes a mes" esperando a ver "cual es la última liberalidad de la vicepresidenta para incluso para reducir los caudales mensuales, que técnicos que saben nos están diciendo, no tiene un pase. No vamos a dar ni un paso atrás, no contra nadie".

ETI DEL TAJO

Por su parte la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha anunciado que la institución trata de "adelantarse a lo que va a venir". "A lo que puede suponer esas ETI del Tajo", ha afirmado y para ello se ha mantenido un encuentro con los regantes del sur, pero también ha indicado que se mantendrán más reuniones porque se han publicado también las ETI del Júcar.

Asimismo, el director del Instituto del Agua, Joaquín Melgarejo, ha detallado que el Esquema de Temas Importantes del Tajo afecta a Alicante por dos vías: regadíos y abastecimiento.

"Se ha producido una subida de los caudales ecológicos con dos caudales nuevos", ha explicado y se ha referido a la "restricción" en el embalse de Almoguera, que hasta ahora no existía, y el de Aranjuez, que pasa de 6,5 a 8,5 m3/segundo". "Esto significa una potencial reducción de caudales si termina siendo aprobado", ha señalado.

Melgarejo ha incidido en que la reducción puede afectar de "forma sustantiva" tanto al regadío que se quedaría "en la mitad" de lo que recibe actualmente, pero también en el abastecimiento.