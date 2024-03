CASTELLÓ, 22 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado hoy que la proposición de ley de "libertad educativa" que han registrado PP y VOX en Les Corts mediante la que se consultará a los padres cuál es la lengua en la que quieren que sean educados sus hijos pretende "equiparar en libertad e igualdad el valenciano con el castellano, con la primera y última palabra de los padres".

Mazón se ha pronunciado así ante los medios tras firmar con la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, protocolos en materia hídrica y al ser preguntado al respecto.

"Se trata de la libertad educativa, pues le hemos dicho a los padres en la Comunitt Valenciana que queremos que decidan ellos y no los despachos intervencionistas de los políticos", ha indicado Mazón

El jefe del Consell ha recordado que lo primero que hicieron fue suprimir la "oficina de la policía lingüística, que se copió del procés separatista catalán y mira cómo ha salido", y explicar que en las comarcas castellanoparlantes "no puede ser que estén exentos de la asignatura de valenciano y a la vez estén obligados a dar asignaturas troncales en valenciano, pues es una contradicción en sí mismo".

Por tanto, -ha señalado Mazón- "lo que queremos hacer es equiparar en libertad y en igualdad al valenciano con el castellano, con la última palabra y la primera de los padres, y que no dependa del vaivén intervencionista de un gobierno y de otro".

"Queremos que se pueda elegir la lengua base, el idioma en que te examinas y el centro en toda la Comunitat valenciana, lo que es un avance para la libertad y para la futura competitividad de los alumnos", ha subrayado el 'president'.

"Estamos no solamente no engañando a nadie, sino trabajando en una ley que es para todos por igual porque todos van a poder elegir y no sólo unos pocos que sean amigos de un poder intervencionista en el Consell de la Generalitat", ha insistido.

Según explicadon los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, y el secretario del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, la nueva ley de "libertad educativa" regulará la elección de la lengua en los centros para "acabar con la imposición del valenciano", algo "mucho más parecido" al anterior sistema de líneas en las dos lenguas cooficiales.

La intención de PP y Vox es que esta norma se aplique completamente en el curso 2025-2026, aunque en el próximo ya habrá medidas en vigor como la certificación "automática" de titulaciones de valenciano al superar esta asignatura.

En general, la proposición establece que "en los territorios castellanoparlantes, la incorporación del valenciano se llevará a cabo de manera progresiva, atendiendo a su particular situación sociolingüística".

"El objetivo es no discriminar a ninguna de las dos lenguas y, sobre todo, que ninguna persona, hable la lengua que hable, esté discriminada", expuso Pérez Llorca.