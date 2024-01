Mazón incide en ampliar los aeropuertos, apremia para el Corredor y abre la puerta a grandes eventos "sin prejuicios"

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en la necesidad que considera que existe de ampliar los aeropuertos de Alicante-Elche y Manises; ha lamentado el "retraso injustificable" en el Corredor Mediterráneo y ha destacado la "presión social y empresarial" para su construcción y ha dejado la puerta abierta a atraer grandes eventos "sin prejuicios".

Así se ha pronunciado el jefe del ejecutivo valenciano durante el foro 'Somos Más' de Las Provincias, en el que ha manifestado que la Generalitat va a "luchar" por la "vuelta a casa" de la Copa América y ha señalado que está "a favor" de los grandes eventos "cuando se demuestra que tienen un retorno positivo". Igualmente, ha apuntado que se está renegociando la ampliación del Gran Premio de Cheste.

Respecto a las infraestructuras, Mazón ha insistido en la necesidad de ampliar los aeropuertos de Alicante-Elche y Manises. Preguntado sobre el anuncio de Pedro Sánchez de la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas, ha señalado: "Me alegro mucho porque el aeropuerto de Madrid, si sigue creciendo, podrá albergar a más pasajeros, que seguro que muchos de ellos vendrán a la Comunitat Valenciana".

Y ha rematado: "Yo me alegro mucho de esto, pero digo que el aeropuerto del Altet merece una segunda pista, porque otros aeropuertos como el de Málaga la tienen y pueden competir y nosotros no, y eso no puede ser, porque el único aeropuerto internacional de Europa sin conexión ferroviaria y sin segunda pista es el aeropuerto de Alicante, y tengo que decir que el aeropuerto de Manises merece poder albergar a todas las personas que quieren venir a Valencia, que cada día son más, y que es otro ejemplo más de que seguimos en la segunda velocidad o en la tercera o en la cuarta".

Respecto al Corredor Mediterráneo, Mazón ha manifestado: "Quiero reconocer aquí el papel de los empresarios valencianos con el seguimiento del Corredor Mediterráneo, que en cualquier caso llega tarde y en cualquier caso llega con un retraso injustificable".

"Sobre todo gracias a la presión social empresarial que se ha hecho desde la Comunitat Valenciana, y cito expresamente a AVE, los plazos han mejorado en estos últimos meses. No se puede negar que hay traviesas que ya están y antes no, y algo se ha acelerado en este último tiempo", ha añadido.

"VISIÓN SENSATA Y TRANQUILA"

Mazón ha realizado un llamamiento a toda la sociedad valenciana y a sus representantes políticos para "superar las etiquetas" y proyectarse hacia el futuro desde una "visión sensata y tranquila", que anteponga el diálogo en cualquier contexto "por difícil que parezca".

Así, ha apostado por recuperar para los valencianos una "senda de certezas y estabilidad en la defensa de lo común" y ha defendido que es posible llegar a acuerdos que "vayan más allá del resultado electoral o de la composición de Les Corts".

Al respecto, el jefe del Consell ha animado a "huir de la soberbia" y apostar por la convivencia para responder a los retos de la sociedad valenciana alejándose de extremismos, y ha rechazado tanto el "chovinismo" como el "meninfotisme".

Durante su intervención, Carlos Mazón ha elogiado "el ánimo y la energía" que caracterizan a la sociedad valenciana y ha apuntado que ésta "tiene claras sus prioridades, sus necesidades y sus exigencias". El jefe del Consell ha incidido en que "hay objetivos comunes donde hemos de focalizar los esfuerzos" para que la Comunitat Valenciana sea un referente.

En esta línea, Carlos Mazón ha destacado que, después de "años de desequilibrio", se ha producido el cambio en la Comunitat Valenciana que vuelve a ser "ejemplo de equilibrio y de sensatez". En este sentido, el president de la Generalitat ha revindicado la labor Consell por ser un gobierno "que cumple, que dice la verdad" y que trabaja para fomentar la "libertad y la identidad de la Comunitat Valenciana".

"A BOCHORNO POR SEMANA"

Por otra parte, el president también se ha referido a la actualidad nacional y ha lamentado que en el Gobierno Central "salimos a un bochorno por semana" y que la situación "sólo puede ir a peor".

Para Mazón, la situación en España evidencia que "todas las advertencias que hicimos estaban justificadas", en referencia a las consecuencias que están teniendo "los pactos y cesiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a partidos independentistas.

Al foro de Las Provincias también ha asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.