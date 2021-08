Mazón, preocupado ante el otoño, critica la gestión del Consell con la covid: "Hemos perdido un tiempo precioso"

ALICANTE, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, se ha mostrado este lunes preocupado ante el otoño y la evolución de la pandemia de covid y sus repercusiones económicas, al tiempo que ha criticado la gestión "irresponsable" del Consell, al que acusa de haber perdido "un tiempo precioso" en la vacunación, que ha hecho que, a su juicio, la Comunitat Valenciana esté en el "furgón de cola", y que achaca al "despido masivo" del personal sanitaria al inicio del verano.

"Estamos pendientes de la evolución sanitaria y económica. Desgraciadamente hemos perdido un tiempo precioso", ha señalado Mazón en declaraciones a los medios tras visitar la exposición 'Quintos y reclutamiento en la provincia de Alicante 1770-2001' en la Subdelegación de Defensa en Alicante, en la que colabora la Diputación Provincial.

El dirigente 'popular' se ha mostrado "muy apenado" porque asegura que la Comunitat Valenciana ha estado "a la cola de la vacunación", sobre todo de los jóvenes, por los "despidos masivos" de personal de refuerzo covid al inicio de verano, unos 3.000, según ha expuesto.

En esta línea, también considera que se ha perdido "tiempo precioso criminalizando a los jóvenes" y "buscando culpables donde no los había", como la hostelería, un sector que "ha vuelto a demostrar, junto con el turístico, que a poco que se le abre la ventana puede volver a recuperarse muy rápidamente".

A su juicio, en este tiempo ha habido "falta de diligencia" por parte de la Generalitat ya que anunciaba la vacunación de jóvenes cuando en otras CCAA ya se estaba llevando a cabo. Asimismo, ha acusado al Consell de "maquillar" los datos y se ha mostrado "preocupado" por ver qué ocurre tras el verano, ya que sostiene que tampoco está defendiendo los intereses de los valencianos con, por ejemplo, los viajes del Imserso.

"Es el momento de reaccionar y seguir confiando en el sector turístico y económico, que está necesitando un apoyo importante", ha añadido Mazón, quien ha lamentado que, "por si fuera poco", el precio de la luz "se ha disparado y todos los sectores están sufriendo una presión fiscal absolutamente injustificada".

Para el líder del PPCV, "esto es lo primero que hay que abordar ante el otoño" que sostiene que "para algunos será caliente pero para otros frío, porque será difícil poner la calefacción, enchufar la luz o poner en marcha un comercio porque los precios son exorbitantes y no tienen justificación".

COMITÉ DE EXPERTOS

Sobre las críticas de hosteleros de Alicante en relación con el Comité que asesora sobre la covid-19 al Consell, después de que Presidencia les trasladara que son expertos "variables" y que "dada su naturaleza no oficial, sus reuniones no generan ningún tipo de documento administrativo", Mazón ha criticado que "lo peor que se puede hacer cuando se quiere buscar una remontada económica es no decirles la verdad".

"Desgraciadamente esto no es una novedad porque el Gobierno valenciano ha falseado datos y se han tomado medidas sin estar apoyadas en expertos reconocibles o en base a qué informes", ha dicho, y ha añadido que "la peor manera de que la gente no pueda cumplir la normativa es no explicarle el porqué, no decirle la verdad y que parezcan medidas políticas y no técnicas".