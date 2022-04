Mazón propone una ley valenciana de startups con "beneficios fiscales y burocráticos": "Están ahogadas"

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha propuesto la aprobación de una ley de startups para fomentar las empresas emergentes en la Comunitat Valenciana y que puedan desarrollarse.

Para Mazón, "las startups en la Comunitat Valenciana están ahogadas y no tienen ningún tipo de apoyo". "Necesitamos una ley valenciana para que puedan desarrollarse y recibir el apoyo que no tienen de la administración, no solo un impulso desde el punto de vista fiscal sino del reconocimiento de nuestro propio sector industrial", ha sostenido.

El presidente 'popular' ha realizado este anuncio durante su visita a la sede de la Asociación Valenciana de Startups con motivo del Día Mundial del Emprendimiento que se celebra este sábado, según informa el PP en un comunicado.

La Ley Valenciana de startups propuesta introduciría "beneficios fiscales y burocráticos" que faciliten la creación y crecimiento de empresas emergentes en la Comunitat. Además, el PPCV también propone "poner la Comunitat en el mapa del emprendimiento y la innovación a través del impulso de eventos tecnológicos, poner en marcha líneas de formación especializadas adaptadas a las necesidades actuales de las empresas emergentes y una revolución fiscal para favorecer la atracción de inversión y la creación de empresas". "Es necesario también eliminar trabas administrativas", ha agregado el partido.

Mazón ha recordado la propuesta del PPCV de una cuota cero de autónomos para las jóvenes empresas tecnológicas e innovadoras y ha planteado una "revolución fiscal para ayudarles no solo a ponerse en marcha sino también para poder retener el talento que se está generando". "Se trata de poder proveer de servicios avanzados a nuestra industria tradicional que necesita ser modernizada", ha defendido.

El presidente del PPCV ha advertido que "sin tecnología, sin innovación, sin startups, no seremos la Comunitat Valenciana que queremos". "En estos momentos la Comunitat Valenciana debe consolidarse en el ámbito tecnológico, el fomento del emprendimiento, la conexión con el talento científico-universitario y la creación de un marco adecuado para el escalado de proyectos digitales", ha remarcado.

Según el PP, el número de startups en la Comunitat Valenciana se ha incrementado un 15% más que en 2020 y la mitad desarrollan soluciones basadas en Inteligencia Artificial, Big Data, internet y computación en la nube.