Mazón, tras la sentencia del PGOU: "Me pregunto quién responderá por el daño al PP y a la credibilidad de instituciones"

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha mostrado este miércoles su "máximo respeto a las decisiones judiciales" en relación a la sentencia conocida sobre la causa judicial del PGOU de Alicante.

"Me alegro de esta decisión, y ya van muchas veces. Me pregunto quién responderá y compensará por el daño causado. Pero no solo a las personas, sino también al Partido Popular e incluso a la credibilidad de las instituciones. Debe haber alguna reflexión seria sobre esto", ha añadido Mazón.

El dirigente del PPCV ha reaccionado así, en un comunicado, tras conocerse este miércoles que la Audiencia de Alicante ha condenado al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de Alicante con el PP Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho, en el marco de la causa derivada del llamado 'caso Brugal' relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha manifestado que "el Partido Popular respeta el fallo judicial, pero no solo nosotros, sino que esperamos que todos respeten la decisión".

"Sabemos que algunos no van a pedir perdón por lo dicho durante años, y que el daño, irreparable para personas y en gran medida para las instituciones, ya está hecho. Más de 200 compañeros han visto cómo, tras ser vapuleados, los casos se han resuelto con su inocencia o quedado archivados. En un estado de derecho, los juicios paralelos no deberían existir", ha zanjado.