Los medios terrestres siguen trabajando en el incendio de Segorbe estabilizado desde el domingo

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio, en Segorbe, Castellón. - Javier Escriche - Europa Press

CASTELLÓ, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diversos medios terrestres continúan trabajando este martes en la extinción del incendio declarado a última hora de la tarde del jueves en el término municipal de Segorbe (Castellón), que quedó estabilizado este domingo tras afectar a 630 hectáreas y un perímetro de 18 kilómetros entre esta localidad y la de Gátova, todas en el Parque Natural de la Sierra Calderona.

Desde primera hora están trabajando tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos brigadas rurales de actuaciones forestales del Consorcio Provincial de Castellón y una unidad especial de bomberos para incendios y dos brigadas forestales del de Valencia, según informa el 112 CV en su cuenta de X.

La Generalitat levantó ayer a las 14.30 horas el confinamiento de los vecinos de Gátova (Valencia), que permanecían en sus domicilios a causa del incendio forestal declarado la pasada semana en Segorbe. Asimismo, detalló que mantiene la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).