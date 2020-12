El metal valenciano registra una caída del 18,4% en la facturación y 6.634 empleos perdidos en el tercer trimestre

Femeval prevé una recuperación a mitad de 2021 salvo para el automóvil y el aeronáutico y advierte de un Brexit sin acuerdo

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, ha constatado este miércoles el impacto de la pandemia en el sector en el tercer trimestre: un descenso de la facturación media del 18,4 por ciento, una caída de las exportaciones de un 20,56% y 6.634 empleos perdidos.

Así, lo ha señalado este miércoles en una rueda de prensa telemática para presentar los XIX Premios de esta federación que con el lema 'Este año todas ganamos' se dedica a las 3.000 empresas de la industria, comercio y servicios del metal que forman parte de la federación para "reconocer y aplaudir su esfuerzo" por sustentar la economía en las actuales circunstancias.

Lafuente señala que las "percepciones" para el próximo año, pese a las incertidumbres, es que se vuelva a "una relativa normalidad" a mitad de 2021 salvo para los subsectores del autómovil y el aeronáutico, que tendrán mayores dificultades por la reconversión del modelo de movilidad y energía. Por ello, su recomendación es que "en la medida de lo posible se reorienten buscando una actividad adicional".

De momento, la caída de la facturación media en el tercer trimestre ha sido del 18,4%. Por subsectores la industria y la venta y reparación de vehículos han sido los más afectadas con un 21%, y el comercio del metal, aunque ha sido el menos perjudicado, ha descendido un 11,5%.

En materia de empleo, con un total de 193.049 puestos de trabajo registrados, se mantiene una pérdida de 6.634 empleos respecto a finales de 2019. No obstante, ha señalado que esta caída del empleo por el redimensionamiento de las empresas no se ha traducido en una reducción significativa de empresas.

Además, ha destacado que ya están saliendo de los ERTE los trabajadores de servicios y comercio del metal, en especial del pequeño comercio beneficiado por el cambio de hábitos de consumo. Por contra, el subsector del automóvil tienen "más problemas" para recuperar trabajadores por el parón de ventas de los concesionarios.

Por su parte, las exportaciones han descendido un 20,56%, que han llegado a un retroceso del 25,05% en el subsector de maquinaria y en el de vehículos y sus componentes. Lafuente ha señalado que todos los destinos están decreciendo, en especial el Reino Unido con un desplome del 40%, y que la situación se salva gracias al importante aumento del 163% de Dinamarca.

Al respecto, ha advertido de que un Brexit sin acuerdo será "muy duro" porque el Reino Unidos es "nuestro tercer mejor cliente y si nos deja de comprar habrá problemas importantísimos".

Por todo ello, ha destacado que la valoración de un 5,8 que otorgan las empresas a la situación "mejora" tras "la abrupta caída" al inicio de la pandemia, que con un 4,1 no superaba el aprobado. No obstante, las expectativas para finalizar el año se mantienen pesimistas con un valor de 42,7 puntos sobre 100.

Lafuente ha destacado que en estos meses Femeval y sus asociaciones han puesto toda su estructura y medios a disposición de las empresas para ofrecerles capacidad de respuesta ante "la incertidumbre y los constantes cambios normativos" que han afectado al ámbito económico, profesional y laboral.

Al respecto, ha señalado que en este tiempo no han dejado de reclamar "responsabilidad para evitar malas prácticas", así como políticas económicas de recuperación a las administraciones para que el sector "no entre en hibernación, porque con lo planteado hasta el momento, no resulta suficiente".

En ese sentido, ha urgido a la Administración a "ponerse las pilas" y eliminar las trabas burocráticas porque "no puede ser que la actividad se paralice porque por sus problemas internos". "Ni la pandemia, ni las lecciones aprendidas, han terminado. El coronavirus nos ha arrojado a un ruedo en el que hay que pensar en nuevas estrategias y formas de actuar para capear la crisis", ha reclamado.

PLAN ESTRATÉGICO

Así, ha recordado que en la primera ola ya se propuso un Plan de Reactivación del Sector Metalmecánico, 'Medidas para el día después" con siete medidas que "urgen". Por su parte, el V Plan Estratégico para 2021-2024 de Femeval ya prevé cómo adaptar los modelos empresariales a los nuevos escenarios donde la innovación, la sostenibilidad, el talento y la transformación digital serán la base de crecimiento.

Además, ha destacado que el próximo año la patronal del metal tiene como horizonte el cierre de la negociación de los convenios colectivos tanto de Industria, Tecnología y Servicios como de Comercio del Metal que acaba de iniciar.

"Creo sinceramente que estos son factores indispensables si queremos que nuestra economía no pare. Y que no es el momento de afear la conducta a ninguno de nuestros dirigentes. Ya habrá tiempo de analizar sus actuaciones y sacar conclusiones", ha apostillado.