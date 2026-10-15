Metrovacesa obtiene la licencia de obras para construir 240 viviendas en Sagunt (Valencia)

Promoción de Metrovacesa - METROVACESA

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa ha obtenido la licencia de obras de Residencial Nerissa, una promoción que se divide en dos fases de 118 y 122 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, situada en Sagunt (Valencia). El proyecto, que en su primera fase supondrá una inversión de 26,1 millones de euros, avanza así en su desarrollo tras su lanzamiento comercial el pasado mes de mayo, según ha informado la promotora en un comunicado.

Residencial Nerissa se ubica en una de las mejores áreas de expansión residencial de Sagunt, en un entorno urbano muy próximo al centro histórico de la ciudad y con vistas abiertas hacia su castillo.

"La obtención de la licencia de obras supone un paso importante en el desarrollo de Residencial Nerissa y nos permite seguir avanzando en nuestro compromiso de ampliar la oferta de vivienda de calidad en Sagunto. Con este proyecto queremos dar respuesta a las necesidades residenciales de una zona en crecimiento, apostando por viviendas eficientes, funcionales y adaptadas a las nuevas formas de vivir", ha señalado Angel de la Cueva, gerente de promoción de Metrovacesa.

Residencial Nerissa contará, en su primera fase, con 118 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, diseñadas para ofrecer espacios luminosos, distribuciones funcionales y una conexión directa con el exterior. Todas las viviendas dispondrán de terraza y plaza de garaje, además de posibilidad de trastero. El conjunto incluirá también plantas bajas con jardín y áticos con amplias terrazas.

La promoción incorporará zonas comunes destinadas al bienestar y la convivencia de los residentes, entre las que destacan una piscina comunitaria para adultos y niños, zonas ajardinadas, área de juegos infantiles, local social y espacios para el aparcamiento de bicicletas.

El proyecto ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con una calificación energética prevista A-A. Las viviendas incorporarán sistemas de aerotermia individual para la producción de agua caliente sanitaria, aislamiento térmico y acústico avanzado, carpinterías exteriores de altas prestaciones y ventilación mecánica individual.

Además, el residencial dispondrá de una instalación de paneles solares fotovoltaicos destinada a cubrir parcialmente los consumos energéticos de las zonas comunes, así como preinstalación para la recarga de vehículos eléctricos en el garaje.