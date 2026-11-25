Archivo - Tranvía de Metrovalencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha vuelto a reorganizar su servicio este miércoles, al igual que varios días de la semana pasada, por la imposibilidad de poder cubrir bajas imprevistas de personal. Esta jornada, el problema afecta a la circulación de tranvías de la línea 4.

Desde Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) explican que se ha distribuido el personal para que la afección sea "la menor posible". Además, garantizan que esperan resolver el problema "en breve" con las contrataciones temporales que la empresa pública tiene en marcha.

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha recordado que esta situación se debe a una resolución judicial emitida a finales del pasado verano que "impidió que se pudiera hacer como siempre" la cobertura de bajas imprevistas, lo que "ha generado un problema serio para cubrir necesidades de última hora". "Las bajas laborales no las puedes controlar, la gente se pone enferma cuando se pone y no tienes capacidad", ha señalado.

"Nos está dando muchos problemas", ha admitido a preguntas de los periodistas en la presentación del dispositivo especial del metro con motivo de la Maratón de València. Además, ha pedido disculpas a los usuarios, como ya hizo la semana pasada el portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Mus ha explicado que la Generalitat prevé que durante esta semana se vaya incorporando una primera tanda de 108 trabajadores y que en 2027 se prevé la entrada de 300 personas a todo el servicio mediante el concurso oposición. Ha destacado que se trata de personal que ya ha estado en bolsa, con lo que "no necesita una formación extraordinaria a nivel general", y se ha comprometido en agilizar las contrataciones "lo máximo posible".

Durante la semana pasada, Metrovalencia se vio obligada a modificar la circulación de varias líneas de metro y tranvía a causa de reorganizaciones del servicio por esta sentencia. El miércoles 18 se tuvo que modificar la circulación de la línea 8 (Neptú-Marítim) de tranvía y la línea 6 (Tossal del Rei-Marítim), que se llegó a interrumpir en algún momento entre las paradas de Alfahuir y Tossal del Rei.

Un día después, el jueves 19, estuvieron afectadas la circulación de trenes y tranvías en las líneas 2 (Llíria-Torrent Avinguda) y 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch). Y el viernes 20, la mayor parte del recorrido de la línea 8 del tranvía (Marítim-Neptú) no circuló durante la mañana, también a causa de una reorganización del servicio por no poder cubrir bajas imprevistas de maquinistas.

CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS FIJAS

Precisamente, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó el pasado viernes una resolución de la dirección de Ferrocarrils, fechada el pasado 26 de octubre, por la que se dan a conocer las nuevas bases de los procesos selectivos para cubrir plazas fijas de conducción y circulación de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025 y de futuras ofertas, y para establecer bolsas de empleo temporal.

Respecto a la cobertura fija de puestos, se pretenden cubrir un total de 181 puestos: 94 de maquinista en Valencia, 19 de jefe de circulación en Valencia y 18 de regulador de puesto de mando en Valencia, así como 36 de maquinista en Alicante, 13 de jefe de circulación en Alicante y 18 de regulador de puesto de mando en Alicante.

También se cubrirán mediante este proceso los nuevos puestos fijos vacantes --de las mismas tipologías que los concursados-- que formen parte de las ofertas de empleo público de FGV de los años 2026, 2027, 2028 y 2029. Sin embargo, esta posibilidad de futuras coberturas fijas está condicionada a que el XIV Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa pública resulte aprobado. De aplicarse esta fórmula de incorporaciones fijas futuras, al menos afectará a 120 personas, según sus resultados en el proceso, detalla la resolución publicada en el DOGV.

"PASAJEROS TIRADOS EN ESTACIONES DURANTE HORAS"

Ante los problemas generados por la imposibilidad de cubrir bajas, la Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP) denunció la semana pasada en redes sociales que estas situaciones provocaron el fin de semana anterior casos de "pasajeros tirados en las estaciones durante horas porque se interrumpió la circulación sin avisar".

"La ley del sector ferroviario establece unos tiempos obligatorios de descanso del personal que gestiona la circulación de trenes en el puesto de mando, pero no había trabajadores para hacer el relevo. Por eso, durante la pausa se tuvo que interrumpir el servicio de trenes. El resultado: sin metro durante horas", expuso.

De hecho, señaló que, "por ejemplo, no pasó ningún tren por Xàtiva hacia Alboraya y Rafelbunyol entre las 0.08 y las 2.28 o por Àngel Guimerà hacia Llíria entre las 22.33 y las 2.01 horas. Y sin información en ningún canal".

Sin embargo, la entidad sostuvo que esto no es "un hecho nuevo" ni "aislado", porque la semana anterior "pasó lo mismo en el tranvía". "La falta estructural de personal en FGV se está agravando con la paralización de las contrataciones", advirtió.

Por todo ello, la Associació Valenciana pel Transport Públic exige a FGV "una adecuada información de las modificaciones previstas, especialmente cuando modifican el servicio de manera tan notoria", y a la Generalitat "una solución para permitir la contratación del personal necesario en el transporte público".