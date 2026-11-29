La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Àgueda Micó, vota en las elecciones generales de este domingo - COMPROMÍS

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Àgueda Micó, ha afirmado que vota en las elecciones generales de este domingo "con todas las ganas del mundo" para que la coalición valencianista logre por primera vez un grupo propio en la Cámara Baja.

"Hoy es un día en el que nos jugamos mucho", ha señalado en declaraciones a los medios tras votar a mediodía en el CEIP Isabel la catòlica de l'Olleria (Valencia), su localidad.

Micó ha vuelto a defender que el voto a Compromís-Front València "vale por tres" porque, según ella, "hará que la derecha y la extrema derecha no gobierne, presionará para que haya gente política valiente en el Congreso" y permitirá "tener por primera vez un grupo parlamentario valenciano, de la pluralidad de la izquierda valenciana en el Congreso".

"Un grupo que defenderá los intereses de todos los valencianos y todas las valencianas", ha prometido la candidata de la coalición valencianista.

Previamente, el número 2 de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Alberto Ibáñez, ha votado en el Institut Lluís Vives de València acompañado por la vicepresidenta de la Generalitat y futura candidata a la alcaldía de València, Mónica Oltra.