Los migrantes solo tienen voz en el 9% de los titulares de noticias y las mujeres son más 'invisibles', según un informe

Publicado 23/10/2018 14:01:48 CET

El 'Aquarius' recibió un trato diferenciado y fue un punto de inflexión, que "desgraciadamente no tuvo continuidad y seguimiento"

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas migrantes solo tienen voz en el 9% de los titulares de las noticias en los medios de comunicación y únicamente el 10,78% tiene como protagonistas a las mujeres, según el informe sobre 'El tratamiento en los medios de comunicación sobre las llegadas en las costas de personas migrantes y refugiadas en el verano de 2018', elaborado por el Observatorio 'Sense Tòpics' de CEAR-PV.

Este estudio forma parte del proyecto 'Alça la teua veu contra el racisme i la xenofòbia' de CEAR-PV y cuenta con la colaboración de la Unió de Periodistes. El documento se ha elaborado a partir de un análisis de 102.500 piezas las informativas en prensa, de papel, digital, radio y televisión sobre el Aquarius y el resto de llegadas de personas migrantes y refugiadas en el periodo comprendido entre junio y septiembre.

Así lo han explicado a los medios de comunicación, el coordinador territorial de CEAR PV, Jaume Durà, acompañado por la presidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre; la autora del informe, Teresa Díaz, y el periodista y técnico de CEAR-PV Miquel Ramos, quienes han explicado que el objetivo de este documento es hacer "reflexionar" a los profesionales sobre la "responsabilidad" de sus informaciones y "concienciar y analizar sobre cómo los periodistas desarrollan su labor sobre la cuestión de la migración.

"Se trata de los periodistas nos demos cuenta de que cierto tipo de informaciones pueden fomentar el odio y la xenofobia, ya que por nuestras propias rutinas de trabajo a veces lo hacemos inconscientemente. Se trata de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y reflexionar", ha indicado la presidenta de la Unió.

En concreto, el informe pone el acento en el uso mayoritario que hacen los medios de las fuentes institucionales (el 55%) en detrimento de "dar voz a las personas migrantes". Así, señala que "en menos del 9% de los casos el protagonista" era un migrante y todos ellos estuvieron vinculados con el Aquarius, la flotilla formada por tres embarcaciones que llegó al Puerto de València el pasado 17 de junio con 629 personas.

No obstante, si se consideran a las ONG representantes de las personas migrantes, el porcentaje ascendería al 41%. De esta forma, y excluyendo a estas embarcaciones, casi el 30% de los titulares sobre informaciones vinculadas con este fenómeno "tienen como protagonista a cargos políticos o institucionales".

Para la autora del documento, se trata de un error "grave y notorio" que se repite "año tras año" y que se debe corregir porque hay que dar más voz a las personas que "no solo llegan, sino también a las que ya están plenamente incluidas en nuestra sociedad" y, por tanto, "apostar por la inclusión" y "normalizar su presencia".

Asimismo, el técnico y periodista de CEAR, ha lamentado la "evidente subordinación de los medios al mundo político" y el uso que se hace del "sensacionalismo" en este tema.

"LA MUJER: NI ESTÁ NI SE LA ESPERA"

Otra de las conclusiones que destaca es la figura de la mujer que "ni está, ni se la espera". En este sentido, detalla que las mujeres migrantes solo aparecen citadas expresamente o dentro del término 'persona' en el 10,78% de los titulares, aunque su presencia aumenta hasta el 14,71% si se incluye a aquellas que pertenecen a una ONG o son cargos políticos o institucionales.

De hecho, han hecho notar que solo en un caso la mujer migrante es el sujeto del titular de una información, pero sin parecer su nombre -ni real ni ficticio- en ningún momento de la información. Tampoco es la mujer suele ser la fuente informativa: del total de noticias analizadas, "no llegan al 35% las que son mujeres" y, de ellas, el 91% es debido a su cargo o profesión y el 9% son mujeres migrantes.

Además, la terminología utilizada para referirse a ellas se les vincula por su "papel reproductivo y de atención hacia otros". De las 30 piezas en las que parece el término 'mujer', en más del 20% de los casos se destaca que estén embarazas y el 13% el hecho de que van acompañadas de niños y en tres informaciones (10%) aparece el término "mujeres solas' mientras que su equivalente de 'hombres solos' no aparece nunca, apunta el informe.

LAS PERSONAS NO SON MERCANCÍA

Asimismo, se ha criticado los "discursos utilitaristas" que, en ocasiones, se cuelan en ciertas informaciones vinculadas a cifras y, especialmente, en piezas económicas. Así han puesto como ejemplo el titular 'La Seguridad Social necesita más de cinco millones de inmigrantes', que convierte a la persona "en un recurso útil".

También, se ha incidido en la importancia de enmarcar los contextos históricos que han llevado a los movimientos migratorios, así como explicar sus causas y consecuencias del drama humano que supone.

AQUARIUS, UN PUNTO DE INFLEXIÓN

No obstante, la llegada de Aquarius a València recibió "un trato distinto" en los medios, ha puntualizado Díaz, y consiguió que el sujeto principal de las informaciones sobre la inmigración no fuera solo la clase política o las fuerzas de seguridad, sino "las mismas personas migrantes y su drama humano". Pese a ello, ha lamentado que "desgraciadamente no hubiera una continuidad ni un seguimiento" del tema.

De hecho, el documento destaca que el tratamiento ha permitido "una humanización del fenómeno migratorio" y muestra de ello es que el 11% de las fotografías fueron de una única persona lo que supone "un trato más digno y humano" ya que ha explicado que generalmente (el 60,97% de los casos) se recurre a imágenes en grupo que tienden a "homogeneizar y deshumanizar".

Sin embargo, también se apunta que hubo "una sobreexposición" informativa, lo que provocó "una impresión distorsionada sobre la realidad" y han recordado que también generó un aumento de ocho puntos de la preocupación ciudadana sobre la inmigración en el CIS de julio, un mes después de la llegada de la embarcación.

En este sentido, Jaume Durà ha reprobado las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, y del de Cs, Albert Rivera, sobre el 'efecto llamada' del Aquarius porque eran "una falacia y una mentira' dado que ya se conocía que iba a aumentar la llegada de migrantes a las costas españolas por la política del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y la externalización de las fronteras.