Miguel Herráez: "Sería incapaz de escribir por encargo y menos aún en torno a temas que no siento"

El escritor valenciano Miguel Herráez. - CEDIDA MIGUEL HERRÁEZ

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Miguel Herráez (València, 1957) asegura que sería "incapaz de escribir por encargo". "Y menos aún en torno a temas que no siento", asevera. "Además, para mí la novela es escritura, la palabra nunca se relaja, es más fin en sí misma, sin caer en la vacuidad, que un medio de expresión. En una novela comercial no se opera así".

Así lo asevera el autor, en declaraciones a Europa Press, con motivo del lanzamiento de su nueva novela, 'Dentro de aquellos años', que publica Piel de Zapa.

En este nuevo título, un escritor maduro se propone escribir una novela de romanos que lo reconcilie con el éxito. Pero, mientras su esposa trabaja en Bruselas, empieza a imponerse otra historia: la de Julia, el amor de sus veinte años, borrado durante décadas y devuelto de pronto por la memoria.

Entre la evocación sentimental y la reflexión sobre la escritura, 'Dentro de aquellos años' reconstruye una juventud de cineclubs, buhardillas, canciones de Jacques Brel y planes de fuga a París, al tiempo que interroga las decisiones tomadas y las vidas que quedaron sin vivir.

Herráez comenta que este libro supone dentro de su producción "una continuidad, si bien la reflexión ya no explora de lleno el tardofranquismo y su carga social y política, nunca en plan realista, sino la relación de la pareja". "El estímulo que empujó la articulación del argumento fue el tema de la memoria, esa memoria enquistada que nos acompaña siempre. Eso que decía Faulkner de que el presente no existe, es el pasado lo que se desparrama en el virtual presente", apunta.

"MUCHO DE EXPERIENCIA PERSONAL"

Admite que en 'Dentro de aquellos años' hay "mucho de experiencia personal" y explica que ese "doble vector París-València funciona como energía".

"París es una ciudad que me fascina, València es donde habito. En la novela me sirve de excusa esa reconstrucción de mi generación, sin alzarme como portavoz de nada, del período de la Transición, y busco la referencia de la cultura francesa (Brel, Truffaut, las calles de esa ciudad) porque es de lo que yo me empapé a finales de la dictadura, a través de los cineclubs, de las escapadas a París, de las lecturas de Robbe-Grillet, que en la novela empleo como contraposición irónica del relato con argumento", expone.

En el volumen se albira una dicotomía entre la literatura comercial, ejemplificada en esa novela de romanos del protagonista, y la literatura "de las entrañas o del recuerdo". Esa 'tensión' actúa como "motor ideológico de la novela".

"Se trata de ese binomio diferencial entre la literatura y el producto editorial que hace más de cincuenta años le escuché a Juan Goytisolo en una charla que dio en la Facultad. Mi personaje ve cómo hay colas enormes en los grandes almacenes de gente que quiere que un autor que escribe sobre romanos o que escribe novela negra le firme un ejemplar, es alguien que vende muchísimo, y él no".

"No tengo nada contra los escritores que se mueven en esos ámbitos, ganan mucho dinero", aclara Herráez, que apostilla que él sería "incapaz de escribir por encargo".

Un elemento crucial en esta obra es la memoria. Recuerda el escritor valenciano que Vargas Llosa decía que algo tiene que faltarte para que uno escriba, quizá sea esa vida que quedó abandonada. "Por eso la novela, cualquier novela que no sea solo un producto editorial, es un grito", concluye.

Miguel Herráez es doctor en Filología Española y profesor universitario. Especialista en Julio Cortázar, es autor de 'Julio Cortázar, una biografía revisada', publicada en distintos países e idiomas.

Su obra narrativa incluye, entre otros títulos, 'Click', 'La vida celular', 'La mitad de la memoria', 'Los días rojos', 'La estratagema', 'Posfacio' y 'Aparte de lo otro'. Ha obtenido el Premio Juan Gil-Albert de Ensayo y el Premio de la Crítica Literaria Valenciana. Sus libros han sido traducidos al ruso, turco, francés, italiano, portugués y chino.