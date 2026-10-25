Miles de personas despiden en la Plaza de la Reina el Año Jubilar del Santo Cáliz con Hakuna y una 'mascletà'

Imagen del concierto de Hakuna en la Plaza de la Reina - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Reina ha acogido este domingo una jornada multitudinaria con motivo de la clausura del III Año Jubilar del Santo Cáliz, con el concierto gratuito de Hakuna y una 'mascletà' posterior a cargo de Pirotecnia Aitana.

La música y la pólvora han protagonizado una mañana especial en el centro histórico de València, dentro de la programación impulsada por el Ayuntamiento para acercar esta celebración a los valencianos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concierto de Hakuna, organizado por la Concejalía de Turismo junto a Valencia Music City, ha congregado a miles de personas en torno a uno de los fenómenos actuales de la música cristiana, con una importante proyección internacional y una especial conexión con el público joven. La actuación ha permitido compartir un espacio de encuentro entre generaciones y acercar el significado del Año Jubilar a nuevos públicos.

Asimismo, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que desde el equipo de gobierno se pretendía que "la recta final del Año Jubilar se viviera también en la calle, compartiendo con valencianos y visitantes una celebración abierta, capaz de conectar nuestra historia y nuestro patrimonio con las nuevas generaciones".

Catalá también ha señalado que "Hakuna representa una manera de acercar la música cristiana a los jóvenes y ha permitido convertir la Plaza de la Reina en un punto de encuentro en torno al Santo Cáliz". Según ha resaltado, "València tiene un patrimonio extraordinario y queremos seguir generando experiencias que permitan descubrirlo y vivirlo".

Tras la actuación musical, la jornada ha continuado con una 'mascletà' a cargo de Pirotecnia Aitana, prevista a las 14.00 horas, que ha añadido el sonido de la pólvora valenciana a la programación especial del Año Jubilar. La combinación de música y tradición pirotécnica ha trasladado al espacio público el carácter festivo de esta celebración.

"La 'mascletà' es una de las expresiones más reconocibles de nuestra cultura festiva. Unirla a una jornada dedicada al Santo Cáliz es también una forma de mostrar la personalidad de València, una ciudad que sabe poner en valor su historia, sus tradiciones y su capacidad para organizar propuestas culturales abiertas a todos", ha subrayado Catalá.

UN AÑO DE IMPULSO AL PATRIMONIO Y AL TURISMO CULTURAL

La jornada se enmarca en el programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de València en colaboración con el Arzobispado para acompañar el III Año Jubilar del Santo Cáliz, que concluye oficialmente el próximo 29 de octubre.

Además, la celebración ha reforzado el interés por los principales espacios vinculados a la reliquia. El Centro de Recepción de Visitantes del Almudín ha recibido cerca de 50.000 personas, aproximadamente un 30 por ciento de procedencia internacional. Además, las visitas culturales a la Catedral, la Capilla del Santo Cáliz y el Micalet se acercaban al millón.

Con esta jornada, València suma una propuesta musical y festiva a la programación de clausura del Año Jubilar, poniendo el foco en la divulgación del patrimonio, la participación ciudadana y la proyección cultural y turística de la ciudad.