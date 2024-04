Militantes y simpatizantes del PSOE se concentran en València para apoyar a Sánchez: "Merece la pena quedarse"

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de militantes y simpatizantes del PSOE han abarrotado este domingo la sede del PSPV-PSOE en València para trasladar su apoyo al presidente del Gobierno y secretario general de la formación, Pedro Sánchez, y transmitirle que "merece la pena quedarse" y que "cuenta con el apoyo de toda la gente demócrata", después de que anunciase esta semana que se retiraba unos días a reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo.

La concentración ha arrancado sobre las 11.30 horas en la calle del Hospital y, según los datos ofrecidos por Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, han acudido alrededor de unas 1.500 personas, que han coreado canciones como 'Resistiré', 'Pedro' de Raffaella Carrà o 'BZRP Music Sessions 52' de Quevedo, con la que han pedido a Sánchez: "Quédate".

Los participantes han portado carteles con mensajes como 'Valencians Amb Pedro', 'Estamos contigo' o 'Pedro, si ganan así, la democracia habrá perdido para siempre', así como diversas banderas del PSPV-PSOE o chapas con el lema 'Perro(a) Sanxe' y un corazón. Asimismo, han clamado consignas como 'Val la pena' y 'Pedro, pedro, pedro, quédate'.

En este sentido, han acudido diversos cargos políticos como el expresident de la Generalitat Valenciana y embajador delegado permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ximo Puig; la secretaria de representación institucional del PSPV y delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz; el vicesecretario general del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, o la secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Sandra Gómez, entre otros.

"MERECE LA PENA QUEDARSE"

Puig ha destacado, en declaraciones a los medios, que "los socialistas en España, y en València muy especialmente, están absolutamente determinados a dar un apoyo claro, directo y sincero al presidente que está transformando este país". "Le lanzo al presidente el mensaje de que vea lo que la gente está diciendo en las calles", ha señalado, al tiempo que ha expresado que "cree que es muy comprensible --la reacción del presidente-- porque se han traspasado fronteras, todas las líneas", ha subrayado.

"Ahora tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos y de lo que se juega este país, yo estoy fuera, y sé cómo se ve a España: es una esperanza, un contrafuerte contra la extrema derecha, un país que avanza y puede avanzar, que crece y al mismo tiempo redistribuye. Por tanto, es la esperanza que represento", ha manifestado.

Por su parte, Bernabé ha apuntado que se han reunido para "pedirle a Pedro Sánchez que merece la pena quedarse y que cuenta con todos los socialistas y, sobre todo, con la gente demócrata". "Han sido varios días en los que mucha gente se ha acercado a la sede del PSPV a decirnos, 'yo quiero dar un paso adelante', 'yo quiero hacer frente a esta deriva a la que nos quiere llevar la extrema derecha y la ultraderecha', donde quieren enfangarlo todo, por ello, los demócratas damos un paso al frente y decimos: 'Ya está bien'", ha ensalzado.

Y ha trasladado al presidente: "Querido Pedro, querida Begoña, esta es la imagen de que merece la pena seguir adelante, luchar por toda esta gente, por todas las personas que confían en la izquierda. Esta gente sabe que este país es mucho mejor cuando gobierna la gente sensible, empática, eso es lo que necesita España".

Muñoz ha recalcado que "los demócratas en este país quieren que Pedro Sánchez continúe como presidente porque ha puesto a la sociedad ante el espejo". "Se está defendiendo la democracia, además se hace en un ambiente festivo, sin odio, sin rencor, en defensa de las libertades y la justicia", ha continuado.

"Desde València el Partido Socialista le apoya incondicionalmente y los demócratas valencianos le dicen 'no' a la extrema derecha, las denuncias falsas y la persecución política y personal contra personas que quieren ejercer la democracia y que quieren hacer que España y la Comunitat Valenciana vayan a mejor", ha declarado.

"UN PARTIDO QUE TRABAJA POR LA GENTE"

Por otra parte, Bielsa ha criticado que la derecha "siempre utilice los mismos mecanismos: la deslegitimación y la deshumanización de los adversarios, por lo que han señalado, "estar hartos". Asimismo, el vicesecretario ha pedido al presidente del Gobierno que "continúe" porque "los ciudadanos están unidos, fuertes y defienden el cambio en la política española para que la sociedad vea que son un partido que trabaja por la gente y no contra los derechos y libertades como hace la derecha y la ultraderecha".

Gómez ha resaltado que se han reunido para "reivindicar la ética en la política, la convivencia y el respeto, mientras que la derecha ocupaba las sedes de los partidos políticos para crispar, insultar o golpear a muñecos que simulaban políticos". "Centenares de miles de compañeros llenan las sedes del Partido Socialista para reivindicar el fuego limpio, la ética, el diálogo, la convivencia y el respeto, mientras que el Partido Popular lleva meses sosteniendo su proyecto político en el que insultan, difunden bulos y 'fake news' porque no tienen un proyecto de España", ha concluido.

"SE TRATA DE DEFENDER LA DEMOCRACIA"

Entre los asistentes, Ana Cristina Gómez ha explicado que se manifiesta para que "se respeten unas resultados electorales", ya que "son elecciones democráticas y hay que respetar las diferentes posiciones". "No se pueden utilizar prácticas trampistas, como está haciendo la derecha, que equivalen a un golpe de Estado, utilizan periodistas de las televisiones que hablan en contra del presidente y que lo declaran ilegítimo cuando el pueblo realmente lo ha votado, elección tras elección", ha incidido.

"El PP acusa al PSOE basándose simplemente en recortes de prensa, acusando a la mujer de un presidente de ser corrupta, cuando lo que tendría que hacer es dejar de blanquear a su partido, denunciar su propia corrupción y no retirar, por ejemplo, a Pablo Casado, quien fue honesto por denunciar esa corrupción", ha denunciado.

Finalmente, otra de las asistentes, Mara Castillo, quien ha asegurado que no vota al PSOE "desde el referéndum de la OTAN", ha sostenido que "esto no se trata de Pedro Sánchez y ni siquiera se trata del Partido Socialista". "Esto se trata de defender la democracia, de luchar contra una oligarquía que sigue controlando todos los aparatos del Estado que son importantes y que, cada vez que nosotros tratamos de dar un paso, ellos, que consideran que España es un cortijo que les pertenece y nosotros somos siervos de la gleba, se levantan contra las decisiones populares", ha denunciado.

"Entonces aquí no estamos luchando ni porque Pedro se quede ni porque Pedro se vaya, ni porque el PSOE se mantenga o el PSOE no se mantenga. Estamos luchando porque la decisión de los pueblos se defienda y se respete", ha manifestado, y ha insistido en que, a pesar de no ser militante socialista, ha acudido a la concentración porque "lo cortés no quita lo valiente" y defiende "algo que va mucho más allá de defender el Partido Socialista".