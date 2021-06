El MIM a Sueca regresa con su edición "más ambiciosa e inédita" y un cartel con 14 estrenos

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 compañías, 13 espacios escénicos, 55 representaciones y 14 estrenos, 4 de ellos absolutos y 10 en la Comunitat Valenciana. Estas son algunas de las cifras más relevantes de la 31 edición de la Mostra Internacional de Mim a Sueca (MIM), que volverá el próximo mes de septiembre, tras el parón del año pasado por la Covid, con su propuesta "más ambiciosa e inédita".

Así se ha destacado en la rueda de prensa de presentación del certamen de teatro gestual, que ha estado a cargo de su director Joan Santacreu, la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, y el concejal de Cultura de la ciudad, Vladimir Micó. También ha asistido el director del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos.

"Hemos trabajado más que nunca porque la ocasión lo requería y no hemos escatimado en esfuerzos para continuar en la vanguardia y en llevar de nuevo a Sueca un buen puñado de espectáculos que seducirán a los espectadores de todas las edades. Será un MIM inédito porque estará adaptado totalmente a las medidas sanitarias pero, al mismo tiempo, será el MIM más ambicioso que hemos realizado hasta la fecha", ha aseverado Santacreu.

El director ha hecho notar que "el esfuerzo para llevar adelante esta edición ha sido muy mayor en esta ocasión". "Son tiempos difíciles para acoger a compañías internacionales pero lo hemos vuelto a conseguir. Quienes acudan a Sueca este septiembre podrán comprobar que el MIM ha vuelto con más fuerza que nunca, con las mejores propuestas de una disciplina artística que evoca a los sentimientos y rehuye de las urgencias mediáticas que vive la sociedad actual", ha recalcado.

Asimismo, ha subrayado las medidas de seguridad con las que contará el certamen para que la organización sea "impecable". Para ello, se han adaptado lugares para la ocasión y todos los espacios contarán con asientos asignados, tanto en los espectáculos de pago como en los gratuitos".

En este aspecto, una de las novedades de la 31 edición del MIM será la infraestructura que se instalará en el Sequer del Espai Jove, una gradería con una cabida que permitirá ampliar el aforo respecto a la que sustituirá, la de la plaza del Ayuntamiento, donde este año no se montarán las gradas escalonadas. Otra novedad para este año será la extensión del MIM en las fiestas locales del municipio. El 3 de septiembre se representará Save the temazo, montaje de los valencianos Col·lectiu Frenètic, que explotarán toda su capacidad por tierra y aire en un espectáculo multidisciplinario donde la música será uno de los componentes principales.

Compañías internacionales como la Cie. Bivouac con Perceptions desplegarán todo su potencial por primera vez en la Comunidad Valenciana y lo harán en uno de los nuevos espacios, el CEIP Cervantes, con entrada gratuita para todos los públicos. Del mismo modo y desde el Reino Unido, Gandini llevará a Sueca su propuesta más estética y moderna con 4x4: Ephemeral Architectures. Otro de los platos fuertes será el estreno de Déjà vu, de la Cia. Manolo Alcántara, un espectáculo sugerente, arriesgado y fascinador que combina realidad y fantasía.

Las compañías valencianas tendrán, una vez más, el apoyo del festival y prueba de esto serán los cuatro estrenos absolutos que se presentarán. La Cia. Maduixa mostrará por primera vez su nuevo espectáculo, Migrare, en el cual cuatro mujeres van a la búsqueda de un lugar donde enraizarse y encontrar su hogar. Las mujeres serán también protagonistas en Cheval, de Laura Valero, e Inndividu(e)s, de Arsènika. Por su parte, Radiante será la encargada, con su propuesta lumínica La llum del MIM, de llenar la plaza del Ayuntamiento en esta edición.

El público podrá disfrutar también de otros 6 espectáculos que llegan por primera vez a la Comunidad Valenciana. En O2 (Oxígen), los portugueses PIA invitarán a los espectadores a reflexionar sobre cómo nos está afectando la tecnología. Igualmente, la falta de humanidad y la sobreinformación será la punta de lanza de Mr. Blue Sky, de La Fam Teatre. Volviendo a nuestros orígenes no muy lejanos en el tiempo, Antes Collado nos ofrecerá una reflexión sobre antiguas y nuevas formas de vida amb con sus dos versiones de Crisálida. Desde Francia, la Compagnie Hippocampe de Luis Torreão -que hará la clase magistral de esta edición- combinará en el escenario diversas disciplinas como el teatro de objetos o la danza.

Como no podría ser de otra manera, el humor volverá a estar bien presente en el festival de teatro gestual de la mano de La mecànica & Mime Prague y su espectáculo Water Falls, una refrescante propuesta donde se combina humor, equilibrio e ingenio. Sabordage! de los franceses La Mondiale Générale combinarán circo moderno con una pizca de humor negro, mientras que los catalanes Iluya nos harán volar con Jet Lag on una compañía aérea de dudosa capacidad y, para acabar el MIM con unas buenas risas, no faltará Yllana con su nuevo trabajo Greenpiss en el Polideportivo Cubierto.

Las circunstancias sanitarias actuales no permitirán, como suele ser habitual, los espectáculos itinerantes de calle en esta edición del MIM. Sin embargo, desde la organización del festival han preparado nuevos enclaves como los situados en el Molí dels Passiegos, la Escola Jardí de l'Ateneu, el Claustre del Convent, el Pàrquing de les Bassetes o el CEIP Cervantes, lugares que se convertirán en espacios escénicos al aire libre donde se desplegarán las más de medio centenar de actuaciones de esta edición.

La secretaria de cultura autonómica, Raquel Tamarit, ha incidido en "la importancia de ir volviendo a la normalidad cultural". "La fórmula del MIM es idónea porque los espectáculos ayudan a evadirse de muchos hechos que no nos agradan en nuestro día a día", ha apostillado.

Finalmente, el alcalde de Sueca ha afirmado que "el MIM es el referente cultural de la ciudad, el acontecimiento que abre las puertas de Sueca al mundo a través de sus espectáculos". Y ha puesto en valor que desde el consistorio se ha ido aumentando la asignación más de un 30% más que en los últimos años.