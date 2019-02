Mireia Mollà no optará a las primarias de Compromís para las autonómicas pero sí se presentará a la alcaldía de Elche

Publicado 04/02/2019 14:12:09 CET

ALICANTE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica y concejal en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Mireia Mollà, ha anunciado este lunes que no optará a las primarias de Compromís para ser cabeza de lista por Alicante a las Corts Valencianes, en lo que supone cerrar "una etapa muy importante", según ha sostenido en una comparecencia de prensa. Mollà ha señalado que sí se presentará para ser la candidata de la coalición a la alcaldía de Elche.

Mollà se ha congratulado de haber formado "parte de la oposición a los gobiernos más corruptos de la historia de la política valenciana" y de haber "formado parte de una de la cuestiones más importantes, a nivel personal y política, que ha sido poner freno contundente a un caso de corrupción, el de Blasco".

Asimismo, ha puesto en valor que estuvo en el "cambio político después de 20 años de gobiernos del PP". "Y lo hice con orgullo y con el impulso de tanta gente que me eligió para encabezar la lista autonómica en 2015; y me siento orgullosísima de formar parte de la historia política valenciana y que Compromís se convierta en la fuerza imprescindible, necesaria y útil para los intereses del conjunto de los valencianos".

Además, Mireia Mollà ha sostenido que "mucha gente" le reconoce "la capacidad de poner siempre en mi trabajo los intereses del pueblo de Elche y de la provincia de Alicante" para "conseguir lo que nos merecemos" y "las necesarias inversiones que tiene que venir del gobierno autonómico".

Así, ha afirmado que "no estar en las Corts no significa nada más que si antes reivindicaba, ahora será el doble". "Siendo candidata en Elche, y queriendo ser la alcaldesa de los ilicitanos, me conocen lo suficiente en València para que mi voz se escuche y sea mucho más capaz de conseguir las mejoras que Elche necesita por parte del Gobierno autonómico".

Finalmente, ha apuntado: "A la futura presidenta de la Generalitat --Mónica Oltra--, la conozco muy bien como para que se comprometa con los ilicitanos mucho más de lo que ha pasado estos cuatro años".

"ERA EL MOMENTO PARA ANUNCIAR MI CANDIDATURA"

Sobre su candidatura a encabezar la lista a la Alcaldía, ha recordado que las primarias arrancan el 9 de febrero y que terminarán el 9 de marzo. "Era el momento para anunciar mi candidatura a Compromís per Elx", para ser "la futura alcaldesa".

Mollà ha asegurado que concurre con "el orgullo" de presentarse después de trabajar junto a un equipo que durante estos últimos cuatro años ha "pensado y repensado" el Elche que "quieren para el futuro".

"Con capacidad, diálogo, coherencia, ética y responsabilidad; transparencia y participación y valentía, con todo eso porque el balance de este mandato nos avala para la presentación de mi candidatura; de que ese cambio no para y que la gente que decidió cambiar el rumbo de la política quería que esos cambios tuvieran idea, cabeza, sentido de la responsabilidad y ser capaces de dialogar y encontrar consensos", ha manifestado.

Así, para Mollà, los ilicitanos "quieren una continuidad en ese cambio", ha alegado y se ha definido como una "mujer beligerante, cuando se cuestionan los derechos humanos, el valor de las mujeres, una sociedad integradora, la solidaridad entre ciudadanos" y de "ser pegamento" para buscar "el punto de encuentro" para "construir sueños colectivos, superadores del partidismo, y de los corsés que las extremas derechas pretenden imponernos".

Por último, Mollà ha destacado su papel en el gobierno ilicitano durante esta legislatura y ha lamentado: "Si hubiera sido más equilibrado, si Compromís hubiera sido más relevante en el número de representantes en este gobierno, hubiéramos dado pasos más agíles, rápidos y decisivos, porque tenemos muy claro el modelo de ciudad al que podemos aspirar, de forma realista", ha precisado.