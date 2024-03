Una moción de Vox sobre Semana Santa lleva la polémica a Diputación de Valencia al llamar su portavoz "criminal" a PSPV

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una moción sobre la Semana Santa presentada este martes por Vox en el pleno de la Diputación de Valencia ha acabado en polémica después de que el portavoz de esa formación, Sergio Pastor, haya llamado "criminal" al PSPV-PSOE.

Esa expresión de Pastor ha provocado el rechazo y las críticas de los doce diputados socialistas, que han abandonado el pleno tras la última intervención del representante de Vox y antes de que finalizara la convocatoria. Al malestar expresado por los representantes del PSPV se ha sumado el de la vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, que ha señalado que no compartía la intervención de Vox.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó (PP), ha indicado antes de cerrar la sesión que no le gusta la "tensión" que se ha vivido en el debate de la moción de Vox, la última de las previstas en el orden del día. "Criminal no es una palabra que me guste", ha expuesto, además de decir que "la línea" que han de llevar los diputados y los debates de esta corporación "es otra".

El portavoz del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, ha instado a Sergio Pastor a retirar sus palabras, algo que este ha descartado inicialmente afirmando que se acogía a "la libertad de expresión".

El presidente ha comentado que él no podía "retirar del acta las palabras de ningún compañero" y ha precisado que "ha de ser el mismo que las ha dicho" el que lo haga. En este caso, ha apostillado que el representante de Vox "ha dicho que no quería retirarlas" y que esa era "su decisión". "No he de ratificar o no las palabras de otros compañero. Ya sabemos cómo somos cada uno. Yo he demostrado con hechos mi forma de intervenir en los plenos. No me gusta la tensión que se ha vivido", ha insistido.

Finalmente y antes de concluir el pleno, Sergio Pastor ha expuesto que "por concordia" retirada lo dicho. "Si los crímenes llevados a cabo por miembros de un partido-organización no se pueden achacar a un partido se abre un melón", ha dicho el portavoz de Vox, que a continuación ha añadido: "De todos modos, por concordia, lo retiro".

Antes de acabar sus palabras sobre este asunto ha manifestado que se acogerá "siempre" a su "libertad de expresión" y ha dicho que seguirá ejerciéndola en este pleno "sin faltar al respecto nunca a nadie de esta corporación".

El secretario de la corporación ha indicado que no pondrá nada de las acusaciones de Vox al PSPV en el acta de la sesión de este miércoles porque si señalaba que se retiraba tenía que explicar qué es lo que se retira. "No aparecerá nada sobre esta cuestión, que además es ajena al punto que se debatía sobre la Semana Santa y que ha sido aprobado por mayoría", ha explicado.

La moción sobre la Semana Santa presentada por Vox pedía reconocer y poner en valor la labor de las cofradías y hermandades de la Semana Santa. Tras el debate, en el que únicamente han intervenido esta formación y el equipo de gobierno, la iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de su ponente y del ejecutivo que forman PP y Ens Uneix. Ha contado con la abstención de PSPV y Compromís.

"TRASPASA LO RELIGIOSO"

Durante el debate, el diputado de Cultura, Francisco Teruel, ha mostrado el respaldo del gobierno por la trascendencia que la Semana Santa tiene como expresión que "traspasa lo religioso" y en vertiente "cultural, festiva y turística".

Sergio Pastor ha justificado su moción por la "raíz judeo-cristiana" y "católica" de la sociedad española, tras lo que ha dicho que esperaba que ahora no pasara como lo sucedido a "valencianos antes del inicio de la Guerra Civil", ha indicado que los miembros de la oposición eran "herederos del Frente Popular" y s ha dirigido al PSPV como partido "criminal".

El portavoz socialista ha pedido intervenir para rechazar esas palabras. "Es de vergüenza e indescriptible la intención de Vox en este pleno de llamarnos partido criminal. Es una falta de respeto y también a la Semana Santa y a la moción que se ha debatido", ha asegurado Fernández Bielsa, a la vez que ha pedido a Pastor que retirara lo dicho.

Este último ha reprochado que los socialistas criticaran sus palabras cuando se dirigen a los miembros de su partido como "herederos del Franquismo" aunque no encuentre "ni una prueba" de ello. "A ustedes se les llena la boca de llamarnos lo que quieran. Ustedes son un partido criminal y criminal muchos años. La memoria histórica y democrática es lo que tiene", ha agregado.

"INDIGNA E INDECENTE"

"No estamos acostumbrados a escuchar una acusación tan indigna e indecente en un pleno de la Diputación o de cualquier otra institución, especialmente, contra el partido que más ha hecho por la libertad y los derechos de este país", ha respondido el portavoz del PSPV, que ha preguntado a Mompó si censuraba las palabras de Vox y ha pedido que no figuren en las actas del pleno.

"Se tienen que censurar", ha considerado Carlos Fernández Bielsa, que ha reclamado, "si es necesario, una junta de portavoces para que el esperpento de intervención con respecto a esta cuestión no se vuelva a producir en el pleno nunca más". Tras ello, ha recomendado al diputado de Vox el libro titulado 'Facha', que "explica cómo funciona el fascismo". "Léaselo y se verá reconocido en sus palabras de hoy", ha concluido.