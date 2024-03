Món Orxata irá a la justicia europea por el cierre de su cuenta en Facebook: "Europa tiene la última palabra"

El Supremo ha desestimado el recurso de la empresa horchatera valenciana argumentando que la cuenta se creó con datos falsos

La empresa valenciana Món Orxata ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea la decisión del Supremo de desestimar su recurso contra Facebook por la inhabilitación de su cuenta con el mensaje "cerrado permanentemente". "Europa tiene la última palabra sobre este caso", asegura.

Este viernes se ha conocido que la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha dictado una sentencia en la que rechaza que exista un derecho absoluto a tener presencia en las plataformas de redes sociales si no se cumplen las condiciones de uso establecidas por los proveedores de servicios, ya que la cuenta se creó con datos falsos. De este modo, desestima el recurso de la empresa de horchata valenciana, que consideró vulnerado su honor por esto hechos.

La firma de Alboraia recalca, en un comunicado que "Europa tiene la última palabra sobre este caso" y apunta que cuando en 2009 firmó un contrato con una empresa especializada en redes sociales que le dio de alta en Facebook, las cuentas de empresa en esta red social "no existían".

"Esta empresa nos dio de alta con el nombre 'Mon' y apellido 'Orxata', que es lo que hacían las empresas que comenzaban en Facebook en aquella época porque sencillamente: no había otra forma de hacerlo", justifican.

Insisten desde la mercantil valenciana que durante los interrogatorios del juicio, los responsables de Facebook Ireland "confirmaron que efectivamente en 2009 y 2010, la cuentas de empresa en Facebook no existían".

Asimismo, recuerdan que durante los siete años siguientes --de 2010 a 2016-- subieron "miles de posts sobre la huerta, la chufa y la horchata a Facebook".

"Fuimos durante años la única empresa del sector que, en las entonces incipientes redes sociales, explicábamos de una forma didáctica qué era la chufa, la horchata, sus beneficios nutricionales, etc, etc... Facebook nos acusa de hacerlo con fines comerciales. Y los tribunales españoles, sin siquiera haber leído esos cientos de posts que conforman nuestra identidad digital de 7 años (2010-2016), le han dado la razón", critican.

"Nosotros, de nuevo, ya que a los tribunales españoles parece no importarles, le pedimos a Facebook que por favor nos devuelva esos miles de posts, esos 7 años de historia e identidad digital que nos han arrebatado y que en pleno juicio y por segunda vez sin previo aviso, Facebook hizo desaparecer de forma definitiva. Sería interesante que los tribunales europeos, los medios de comunicación, y la opinión pública, leyeran estos posts para poder comprobar si se escribieron con mero afán comercial como Facebook afirma", reclaman.

Además, hacen notar que Facebook "jamás" les escribió una nota, un mail, ni un mensaje indicando que la cuenta estuviera mal o que incumpliera sus condiciones.

"No nos dieron la oportunidad de subsanar un error que no sabíamos ni que existía. De hecho, durante todo el proceso judicial, Facebook no ha presentado un solo mail, notificación o mensaje previo al cierre de nuestra cuenta en el que nos informara de que la misma incumplía con sus condiciones. Sin embargo, Món Orxata sí que ha presentado las pruebas de cómo enviamos mails y faxes con las escrituras de nuestra empresa, el CIF, DNI de los responsables, y todo tipo de documentación con el único objetivo de que nos devolvieran la cuenta con los 7 años de nuestra historia que nos han arrebatado", aseveran.

"¿De verdad no sabía que los carritos Món Orxata custodian una tradición de 400 años, la venta de Horchata Natural Sin Pasteurizar de Valencia en carritos ambulantes en las calles de Valencia?", plantean.

MENSAJES DE ODIO, RACISMO Y GUERRA

Igualmente, califican de "sorprendente" que Facebook "permita que desde millones de páginas en su red social se incentive el odio, el racismo, la anorexia, el bulling, la guerra, el supremacismo blanco, el genocidio, y no les cierren sus cuentas, y a una pequeña empresa que dignifica una tradición de 400 años nos den de baja sin darnos la más mínima explicación a priori, y sin permitirnos a posteriori subsanar los errores que hubieran".

En este punto, insisten en que el cartel que usó Facebook para dar de baja la cuenta --'Món Orxata, CERRADO PERMANENTEMENTE, junto a la localización en Maps'-- tuvo un gran impacto teniendo en cuenta que "hoy en día tu identidad digital es probablemente más importante cara al público general que tu propia identidad jurídica o mercantil".

Ponen en valor que "gracias a esta demanda cualquier pequeña empresa o particular que demande a una empresa de Silicon Valley por abuso de poder o por la razón que sea, podrá ver su caso juzgado en Europa y no en Estados Unidos, como Facebook pretendía".

"Europa cambió la ley sobre Competencia Jurisdiccional en temas digitales, y solo por ello, nos sentimos satisfechos de haber empezado este proceso judicial al que, por mucho que le pese a Facebook, aún le queda un buen trecho que recorrer", concluyen.