Móner (CES-CV) destaca la relevancia del euro digital: "Supondrá un cambio muy importante en los hábitos de compra"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES CV), Fernando Móner - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CESC-CV), Fernando Móner, ha destacado hoy la relevancia que tendrá el euro digital, que -según ha dicho- previsiblemente se pondrá en marcha en 2029 y supondrá "un cambio muy importante en los hábitos de compra y relacionados con la monedas digitales".

Así se ha expresado Móner ante los medios de comunicación antes de iniciarse el IV Encuentro Socioeconómico de la Comunitat Valenciana: El Euro Digital, que reúne a expertos europeos para analizar el futuro del euro digital y su impacto económico y social.

"Para nosotros es muy importante el euro digital porque hacía mucho tiempo que no se iban a adoptar medidas que afectasen, en este caso, a 50 millones de millones de españoles o a 5 millones de valencianos, ya que a todo el mundo va a afectarle: a los ciudadadanos, a las empresas, a los autónomos, a los comercios o a las administraciones, y creíamos que era necesario informar a los ciudadanos", ha señalado.

El presidente del CES-CV ha destacado que, en este encuentro, participan expertos conocedores del mundo digital y del mundo digital relacionado con la parte económica. "Estamos hablando de un cambio muy importante en los hábitos de compra y relacionados con lo que son las monedas digitales, por lo tanto, no podemos esperar al último día para que la ciudadanía esté plenamente informada", ha añadido.

"Creemos que el euro digital será importante, ya que será igual que pagar con billetes y con euros pero a través de una vía digital y, además, no hará falta tener conexión online, pues sin conexión a Internet se podrán hacer también las transacciones", ha subrayado Fernando Móner, quien también ha recordado que será gratuito para los ciudadanos. "Además, será un sistema europeo, por lo que no dependeremos de grandes empresas, principalmente norteamericanas, por lo que tendremos la soberanía", ha dicho.

En su opinión, habrá que que dar muchos más pasos de aquí a 2029, "que es la fecha teóricamente en la que se pondrá en marcha, para que la ciudadanía, los comercios, las empresas y las administraciones empiecen con buen pie y sea un éxito el euro digital".

SOBERANÍA

Móner ha recordado que tras la pandemia hubo un cambio en los hábitos forzado y se multiplicó el uso de la moneda digital, "y eso ha venido para quedarse y se está haciendo sobre todo a través de sistemas electrónicos que forman un oligopolio o monopolio de empresas que no son europeas". "Ahora el euro digital generará competencia, vamos a tener la soberanía y vamos a legislar nosotros sobre esa situación", ha manifestado.

"Se trata de que usemos sistemas digitales europeos, regulados aquí por parte de la propia UE y, a partir de ahí, si alguien quiere utilizar otros sistemas pues los puede utilizar, pero lo importante es que tendremos algo que será nuestro", ha afirmado.

Ha apuntado también que el euro digital "supondrá tener como un monedero, que posiblemente tendrá una limitación de 3.000 o 4.000 euros, con el que se podrá viajar a la UE y no habrá que llevar dinero físico ni otro sistema de pago que, muchas veces, hace que nos cobren comisiones".

"Hay que esperar a tener la norma para saber cómo se ha construido y ver qué ventajas e inconvenientes tiene, ya que todavía genera muchas dudas porque, de momento, solo hay propuestas que tienen que definirse", ha indicado Móner, quien ha apuntado que hay que saber cuál será el límite con el que contarán los ciudadanos, si se podrá utilizar de verdad offline totalmente y si hará falta descargarse una app.