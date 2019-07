La monotonía de Kings of Leon y la falta de otros alicientes abocan a la indiferencia a la noche del sábado del FIB 2019

Publicado 21/07/2019 9:59:29 CET

BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tercera noche del FIB 2019 ha transcurrido con pocos momentos destacables. Los cabeza de cartel, Kings of Leon, han protagonizado un concierto de más de hora y media con una selección de temas poco variada que solo ha conseguido levantar al público durante sus dos temas más famosos: 'Sex on fire' y 'Use somebody'.

La planificación de la jornada ha hecho que la banda de Nashville, que volvía a Benicàssim diez años después del concierto que tuvieron que cancelar por un incendio en el FIB 2009, coincidiera en horarios con otro de los nombres más populares, la británica Jess Glynne.

Desde las once hasta medianoche, sobre los escenarios del FIB han coincidido el pop 'radio-friendly' de Glynne, que ha interpretado sin excesos vocales éxitos como 'Rather be', y el pop rock alternativo pausado de Kings of Leon. Para romper la tónica, el escenario Thunder Bitch ha acogido, a la misma hora, el show de la trapera La Zowi con el productor Mark Luva, que ha hecho bailar a los asistentes a ritmo de sus 'beats' pegajosos y sus letras explícitas.

En la previa a los "platos fuertes" han destacado dos grupos españoles: los vizcaínos Belako, que han presentado su último disco 'Render me numb, trivial violence', y los madrileños Carolina Durante, que no han defraudado con su himno festivalero 'Cayetano' y han levantado los ánimos con su rock gamberro.

Una vez Kings of Leon han abandonado el escenario, en torno a las 00.30 horas, los djs han tomado el festival, y la música electrónica se ha apoderado de casi todos los escenarios. La excepción ha sido el principal, el Las Palmas - Radio 3, donde ha irrumpido el rapero AJ Tracey con su estilo enérgico y sus letras punzantes.

Por otra parte, el dj holandés Bakermat ha tenido que cancelar su actuación, ya que le ha sido imposible volar a España porque se ha visto afectado por una huelga de controladores aéreos en Francia.

FRANZ FERDINAND Y VETUSTA MORLA CIERRAN LA 25 EDICIÓN

Tras un sábado plano, el Festival Internacional de Benicàssim calienta motores para su despedida de su 25 aniversario este domingo, que contará con Franz Ferdinand, Vetusta Morla o George Ezra como principales reclamos.