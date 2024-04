Montero defiende que el Gobierno "tiene que seguir" pero insta a "actuar ya" para "plantar cara al bloque reaccionario"

"No habríamos llegado hasta aquí si, cuando esa guerra judicial y mediática no iba contra ellos, no se hubiesen puesto de perfil", afea

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha defendido que el Gobierno central "tiene que seguir", aunque ha resaltado que debe "plantar cara al bloque reaccionario y garantizar derechos, en lugar de dejarle hacer como ha hecho hasta ahora". "Ojalá la lección que saquemos esté basada en hechos, no en palabras, y nos pongamos ya a actuar para frenarlos", ha expresado.

Y ha asegurado que su formación "no va a permanecer un solo día en silencio ante la guerra judicial y mediática". "No habríamos llegado hasta aquí si mucha gente, cuando esa guerra judicial y mediática no iba contra ellos, no se hubiese puesto de perfil. No habríamos llegado hasta aquí si no se hubiese dejado hacer esa guerra judicial y mediática al bloque reaccionario desde hace muchos años para frenar el proceso de cambio", ha reprochado.

En estos términos se ha pronunciado Montero este sábado, en declaraciones a los medios, en el acto 'Joves per la Pau', donde ha transmitido de nuevo su "cariño" al presidente del Gobierno y a la militancia socialista. "Sabemos perfectamente por lo que está pasando y no queremos que le llegue a pasar lo mismo que nos han hecho a nosotras", ha sostenido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "es hora de pasar a la acción".

La candidata de la formación morada ha manifestado que desde la organización "no" son "ajenas" a la situación que atraviesa el jefe del Ejacutivo, y ha insistido: "No lo hemos hecho --permanecer en silencio-- cuando tenía un gran coste político, cuando denunciábamos a los sectores reaccionarios que desde el poder judicial, mediático y económico estaban intentando tumbar gobiernos legítimos o leyes democráticamente decididas por el Parlamento como la Ley del solo sí es sí, y no lo vamos a hacer ahora", ha sostenido.

En este sentido, ha reivindicado que "al bloque reaccionario se le planta cara garantizando derechos". "Eso quiere decir que hay que pasar a la acción, cada día que no actuamos contra la guerra judicial y mediática y que no tomamos medidas valientes es un día perdido para la democracia".

"Hay que democratizar la justicia y garantizar de una vez los derechos, dejar de decir que son negocios y garantizarlos por la ley, por el Boletín Oficial de Estado y con todo los instrumentos de la democracia", ha subrayado, y ha exigido que se cumpla "el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad pública, el derecho a la libertad sexual de las mujeres y todos los derechos universales que deben ser garantizados de forma valiente".

También ha instado a "frenar la escalda bélica" y ha añadido que "no se puede volver a repetir que una ministra del Gobierno diga que España tiene un gasto militar bajo y que, por tanto, es necesario aumentarlo", en alusión a la declaraciones que la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, realizó sobre el gasto en Defensa que consideró "bajo".

"NO GANE LA GUERRA A LA DEMOCRACIA"

"Hay que decir claramente que España es un país de paz y hay que democratizar la justicia y reconocer claramente que hay sectores reaccionarios que, desde el poder judicial, están haciendo la guerra a la democracia", ha continuado.

Así, ha criticado que "los medios de comunicación publiquen informaciones falsas, como lo hizo Ferreras a sabiendas de que lo eran". "Todo eso hay que reconocerlo y tomar medidas con el peso de la ley para que el bloque reaccionario no gane la guerra a la democracia".

Preguntada por la posición que tendría Podemos si el jefe del Ejecutivo dimitiera este lunes, ha aseverado que la formación morada "continuará defendiendo lo que ha defendido, tanto cuando tenía un gran coste político, como lo hace ahora, cuando cada vez más gente se da cuenta de la urgencia democrática".

"Hay muchísima gente en España que se está preguntando lo mismo que el presidente, si realmente es posible que la política permita cambiar la vida de la gente y resolver los problemas, si es posible garantizar el derecho a la vivienda, los derechos feministas, o si la democracia, en realidad, es un procedimiento que a los reaccionarios les vale cuando ganan y, cuando no, siguen mandando aunque no gobiernen".

Montero ha defendido el trabajo que ha realizado la formación, puesto que "ha demostrado que las cosas se pueden transformar" aunque con "un alto coste político" y "dejándonos solas". "Se puede sacar adelante una Ley Trans, regular el precio de la vivienda, poner un impuesto a las grandes fortunas; las cosas pueden cambiar y la política es útil", ha continuado, y ha ensalzado que "Podemos es la fuerza que mantiene la esperanza en alto incluso cuando todo el mundo cree que es imposible".

"ARRIMAR EL HOMBRO Y PARAR A LOS FASCISTAS"

Por su parte, la coordinadora general de Podemos en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, ha trasladado su "solidaridad" al presidente del Gobierno, y ha señalado que "precisamente Podemos y, en especial, Irene Montero, conocen bien los efectos y las consecuencias que tiene que esa guerra judicial y mediática".

De esta forma, ha matizado que "si mucha más gente se hubiera escandalizado, en lugar de ponerse de perfil, quizá no se habría llegado a esta situación". No obstante, ha subrayado que "lo más importante es tomar medidas, democratizar la justicia y los medios de comunicación".

El exdiputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y actual secretario de Antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, ha indicado que "el avance de la extremaderecha hay que pararlo desde las instituciones y desde la calle"

"El país probablemente el lunes va a estar en un caos cuando dimita el presidente, por lo que hay que arrimar el hombro y parar a los fascistas y a los racistas que están en auge en este país", ha concluido.