Montesinos alega que la Secretaría de Organización del PSOE es incompetente para suspender las primarias de Alicante

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, tiene previsto presentar este martes ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE su recurso contra la suspensión de las primarias del PSPV a la Alcaldía, a las que había presentado candidatura con 104 avales, el máximo permitido. En el escrito, Montesinos alega la falta de competencia de la Secretaría de Organización que dictó la paralización del proceso, que solicita que siga adelante.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Eva Montesinos subraya que la potestad para suspender primarias corresponde a la Comisión Federal de Listas y que la propia Secretaria de Organización lo expone en el acuerdo de paralización.

Por ello, considera que la resolución recurrida "contraviene frontalmente los citados artículos por falta de competencia y, por tanto, debiera ser considerada nula a todos los efectos, dejando sin efecto la paralización del calendario de primarias y reanudándose el proceso en el ítem temporal en que se encontraba en el momento de su paralización".

En ese sentido, la edil socialista indica que se trata de una "alteración sustancial de las normas de procedimiento" que derivan en una "vulneración flagrante del principio de legalidad".

AUSENCIA DE FUNDAMENTOS

Asimismo, Eva Montesinos recuerda que la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, del pasado 17 de septiembre, determinó que las ciudades de más de 50.000 habitantes celebrarían primarias para la elección de los candidatos.

Por ello, entiende que la decisión de suspender las primarias carece de "fundamentación" y afirma que se basa en el "argumento" de la necesidad de "valoración de los últimos acontecimientos políticos y orgánicos y el interés general del Partido", circunstancias que Montesinos asegura que "desconoce". Frente a ello, recalca que ya había sido proclamada "precandidata" y que había presentado el máximo de avales permitidos, 104.

"El único acontecimiento político destacable fue la solicitud efectuada desde otra candidatura, para que se examinare por parte del órgano competente al efecto, acerca de si una tercera precandidatura (presentada por parte de un no militante) cumplía o no con los requisitos exigidos por el Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos", ha apuntado.

A juicio de Montesinos "no existe por tanto ningún acontecimiento extraordinario que deba suspender la paralización o suspensión de un proceso de primarias", y agrega: "Si una o varias precandidaturas no cumplieran los requisitos exigidos estatutaria o reglamentariamente, parece obvio que la solución adoptada no puede ir más allá de la exclusión de aquellas precandidaturas que no se adecuen a los requisitos exigidos, preservando la celebración del proceso con el resto que si cumplen con la normativa".

Por todo ello, Eva Montesinos pide de la Comisión Federal de Ética y Garantías la anulación de la resolución recurrida "y la continuación del proceso de primarias en el municipio de Alicante, previos los trámites orgánicos necesarios a tal fin".